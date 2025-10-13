Ngày 13/10: Giá cao su thế giới tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (13/10) tiếp tục khởi sắc trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á, được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung thắt chặt do thời tiết bất lợi và gián đoạn sản xuất. Trong khi đó, giá cao su trong nước vẫn duy trì ổn định ở mức cao.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan đi ngang ở mức 67,09 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,9% (2,6 Yên) lên mức 307,6 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,4% (60 Nhân dân tệ) lên mức 14.545 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 đi ngang ở mức 170,00 cent/kg

Các chuyên gia của hãng phân tích ANRPC (Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên) nhận định, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ trong ngắn hạn. Nguyên nhân là do thời tiết thất thường làm chậm tiến độ khai thác tại Đông Nam Á, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường ô tô lớn có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau thời gian giảm sâu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 -l oại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.