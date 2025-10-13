Ngày 13/10: Giá dầu thế giới tiếp tục đà lao dốc, giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (13/10) tiếp tục đà lao dốc, giảm mạnh. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,73 USD/thùng, giảm 3,82% (tương đương giảm 2,49% USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,90 USD/thùng, giảm 4,24% (tương đương giảm 2,61 USD/thùng).

Giá dầu WTI ở mốc 58,90 USD/thùng, giảm 4,24%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 13/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,73 USD/thùng, giảm 3,82% (tương đương giảm 2,49% USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,90 USD/thùng, giảm 4,24% (tương đương giảm 2,61 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu giảm sâu trong bối cảnh triển vọng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu có dấu hiệu suy yếu, khi nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục đối mặt nguy cơ tăng trưởng chậm và chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates, đà giảm mạnh của giá dầu xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng: OPEC+ tăng sản lượng khai thác, nguồn cung bổ sung từ Bắc và Nam Mỹ, trong khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas. Đáng chú ý, tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có thể áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc cũng được xem là nhân tố khiến thị trường thêm bất ổn.

Theo giới chuyên gia, những biến động hiện nay cho thấy thị trường dầu mỏ đang bước vào giai đoạn nhiều rủi ro hơn, khi yếu tố kinh tế, chính trị và an ninh năng lượng đan xen chặt chẽ. Nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, cùng với xu hướng tiêu dùng năng lượng chậm lại, giá dầu có thể duy trì ở mức thấp trong thời gian tới, tác động không nhỏ đến cán cân xuất nhập khẩu và ngân sách của nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ./.