Giá vàng hôm nay (12/10): Vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (12/10) tiếp đà tăng so với sáng qua. trong khi vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay đã tăng 2,7%.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay tiếp đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 12/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,012.81 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,09% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.776 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh, được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng. Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay đã tăng 2,7%.

Trong tuần này, giá vàng đã hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4.000 USD/ounce, ghi nhận một trong những tuần giao dịch sôi động nhất kể từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, phiên 10/10 trở thành tâm điểm của thị trường khi giá vàng biến động mạnh ngay sau phát ngôn cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Sau mức tăng hơn 50% trong năm, không ít chuyên gia cảnh báo thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể giảm khoảng 10%, tức lùi về quanh 3.600 USD/ounce trước khi hồi phục./.