Giá vàng hôm nay (27/10): Sụt giảm phiên đầu tuần

Mở cửa phiên đầu tuần mới, giá vàng thế giới sụt giảm trở lại. Trong nước, thời điểm hiện tại, các thươg hiệu vẫn niêm yết ở mốc giá của phiên 26/10.

Sáng 27/10/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4,095.17 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:43:34 sáng 27/10/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4,095.17 USD/oune, giảm 26,03%, tương đương với mức giảm 0,63% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương với 128,924 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.517 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,25 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 27/10, các thương hiệu SJC, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều. Không thay đổi so với phiên 26/10, nhưng giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần trước

DOJI giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi giá vàng miếng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC ổn định giá vàng miếng ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đi ngang ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với phiên 26/10

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên 26/10.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá so với hôm qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý cũng đi ngang ở cả hai chiều, hiện ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.