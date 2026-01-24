Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức thành công kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu kỳ 1/2026

(TBTCO) - Ngày 23/1/2026, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) , đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu (lựa chọn nhà thầu) kỳ 1/2026.

Các thí sinh nghiêm túc tham gia kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu kỳ 1/2026 do Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức. Ảnh: UFM

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tính minh bạch và khách quan trong công tác đánh giá năng lực chuyên môn đấu thầu.

Với quy mô hơn 1.036 thí sinh đăng ký dự thi, UFM đã triển khai đồng bộ các khâu tổ chức, từ công tác lập kế hoạch kỳ thi, thông báo kỳ thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí phòng thi, đến coi thi, giám sát. Hội đồng thi và các Ban giúp việc được thành lập đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy trình, đúng quy định.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Trường Đại học Tài chính – Marketing là đơn vị tổ chức kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu theo các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Trong quá trình triển khai, UFM nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Tài chính). Sự phối hợp này góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình tổ chức, bảo đảm kỳ thi đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đấu thầu.

Việc tổ chức thành công Kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu khóa 1/2026 tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và năng lực của Trường Đại học Tài chính – Marketing trong hệ thống các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.