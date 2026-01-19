Vượt qua 27 đối thủ, sinh viên UFM giành giải nhất sân chơi kinh doanh quốc tế

(TBTCO) - Vượt qua 27 đối thủ trong nước và quốc tế, dự án “Hội Bàn Zuông” của Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã đạt giải nhất cuộc thi NextGen Business Olympiad 2025

Sinh viên UFM giành giải nhất ở sân chơi kinh doanh quốc tế. Ảnh: UFM

Ngày 17/1/2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing phối hợp cùng PRinceton English tổ chức cuộc thi NextGen Business Olympiad 2025.

Được định vị là cuộc thi quốc tế, NextGen Business Olympiad 2025 hướng tới việc xây dựng môi trường rèn luyện toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Thí sinh không chỉ được thử thách ở tư duy kinh doanh hiện đại, năng lực tiếng Anh học thuật, mà còn rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và kết nối với mạng lưới doanh nghiệp - tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

Ngay khi khởi động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng học thuật quốc tế, thu hút 28 đội thi từ Việt Nam, Mỹ, Indonesia và Romania.

28 đội thi tập trung tại các trường Đại học, Trung học Phổ thông (THPT) trong nước và quốc tế, với các đề án tập trung vào các giải pháp kinh doanh đổi mới, hướng đến phát triển bền vững.

Sau quá trình sơ loại nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết – thuyết trình trực tiếp (Offline Presentation Stage).

Các đội vào vòng chung kết đến từ nhiều cơ sở giáo dục uy tín, bao gồm: Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Brawijaya University (Indonesia), University Politehnica of Bucharest (Romania), North Cedar Academy (Hoa Kỳ), Labschool Kebayoran High School (Indonesia), Trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, cùng một số trường THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tại vòng chung kết, 16 đội thi đã trực tiếp trưng bày sản phẩm, mô hình dự án, đồng thời thuyết trình và bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng giám khảo là các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, tư duy toàn cầu và trách nhiệm xã hội, Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.