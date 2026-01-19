Giá vàng hôm nay ngày 19/1: Vàng trong nước giữ ổn định ở vùng giá cao

(TBTCO) - Sáng 19/1, giá vàng trong nước vẫn giữ ổn định ở cả hai phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn, trong khi giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 19/1, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi mặt bằng giá hầu như không có biến động so với phiên trước đó. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng vẫn được giữ nguyên, phổ biến trong khoảng 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, cho thấy xu hướng đi ngang kéo dài sang ngày thứ hai liên tiếp.

Cùng diễn biến này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với rạng sáng ngày 18/1, cả hai mức giá đều không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng tính đến thời điểm sáng ngày 19/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng ổn định tương tự khi hầu hết các thương hiệu lớn đều giữ nguyên mức niêm yết so với phiên liền trước. Vàng nhẫn SJC hiện đang được giao dịch ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với rạng sáng ngày 18/1.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, PNJ vẫn niêm yết vàng nhẫn trong khoảng 158 - 161 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu cũng không điều chỉnh bảng giá, với mức mua vào đạt 159,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở 162,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 158 - 161 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên trước đó.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước rạng sáng ngày 19/1 vẫn duy trì trạng thái “đi ngang” ở cả hai phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn, phản ánh sự ổn định của mặt bằng giá trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ và áp lực chưa tạo ra biến động đáng kể.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch ở mức 4.598 USD/ounce, giảm 19,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao, khiến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Tuần qua, giá vàng thế giới trải qua những biến động mạnh khi liên tục tăng cao rồi điều chỉnh sâu, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến phức tạp về địa chính trị và chính sách tiền tệ của Mỹ. Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường sẽ theo dõi sát loạt dữ liệu kinh tế quan trọng liên quan đến lạm phát, tăng trưởng và thị trường lao động, trong bối cảnh nhiều yếu tố bên ngoài vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Hai nhân ngày Martin Luther King Jr. Cùng thời điểm, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Sang thứ Ba, số liệu việc làm ADP của Mỹ sẽ được công bố, tiếp đó là báo cáo về doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 12 vào thứ Tư, cùng với bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại WEF. Các dữ liệu đáng chú ý khác như GDP quý III cuối cùng, chỉ số lạm phát PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và PMI sơ bộ tháng 1 cũng sẽ lần lượt được công bố trong nửa cuối tuần.

Theo ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, giá vàng đang trong giai đoạn ổn định và có thể điều chỉnh về quanh 4.550 USD/ounce. Ông cho rằng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên trên 4,2% có thể tạo thêm áp lực lên kim loại quý, trong khi lịch kinh tế tuần tới tương đối “yên ắng”, thuận lợi cho xu hướng đi ngang.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Alex Kuptsikevich - chuyên gia phân tích tại FxPro, dự báo giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn, khi lo ngại về thuế nhập khẩu đối với các khoáng sản quan trọng đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng vị thế dài hạn của vàng vẫn vững chắc nhờ môi trường địa chính trị nhiều bất ổn và xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, dù tốc độ mua vào đã chậm lại sau khi giá vàng tăng hơn 130% trong hai năm qua.

Trong khi đó, ông Michael Moor - nhà sáng lập Moor Analytics, lại kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, còn chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco cho rằng, phe mua vẫn đang chiếm ưu thế khi thị trường liên tục thiết lập các mức đỉnh mới trong thời gian gần đây.