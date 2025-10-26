Giá vàng hôm nay (26/10): Vàng SJC và vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay (26/10) đảo chiều tăng mạnh, với mức tăng cao nhất là 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 26/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,108.7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,4% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.517 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Sau 9 tuần liên tiếp tăng giá, thị trường vàng thế giới đã kết thúc tuần trong vùng tiêu cực sau một đợt bán tháo mạnh mẽ và biến động.

Trước đó, vàng đã khởi đầu tuần với đà tăng giá mới, đóng cửa ở mức cao kỷ lục trên 4.355 USD/ounce vào thứ Hai. Tuy nhiên, làn sóng áp lực bán ra vào đầu ngày thứ Ba khi thị trường London mở cửa đã nhanh chóng biến thành một cơn sóng thần, với vàng và bạc chứng kiến mức giảm trong một ngày lớn nhất trong nhiều năm.

Vàng đã kết thúc tuần ở mức hơn 4.100 USD/ounce do áp lực lạm phát tương đối thấp, mặc dù ở ngưỡng cao. Đồng thời, dữ liệu sơ bộ từ Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Giá vàng giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức 4.112,2 USD/ounce, giảm 0,32% trong ngày và thấp hơn 3% so với thứ Sáu tuần trước.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, bất chấp đợt điều chỉnh trong tuần này, theo các chuyên gia phân tích hàng hóa của Morgan Stanley, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm 2025 do được thúc đẩy bởi chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và đồng USD suy yếu, qua đó khuyến khích các ngân hàng trung ương và quỹ ETF tiếp tục mua vào.

Morgan Stanley Research dự báo đà tăng giá của thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục, đồng thời nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.400 USD/ounce, tăng mạnh so với ước tính trước đó là 3.313 USD, tương đương mức tăng thêm khoảng 10% vào cuối năm sau./.