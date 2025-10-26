Ngày 26/10: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su trong nước hôm nay (26/10) duy trì ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Trên thị trường thế giới, giá cao su biến động nhẹ và trái chiều giữa các sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn TOCOM (Nhật Bản), giá cao su RSS3 dao động quanh 308 Yên/kg; tại sàn Thượng Hải (Trung Quốc), hợp đồng tháng 11/2025 tăng 0,72%, lên 145,95 cent/kg.

Giá cao su trong nước hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 1,1% (0,73 Baht) lên mức 66,94 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trực tuyến trên sàn hợp đồng tháng 11/2025 giữ nguyên ở mức 304.90 yên/kg; tháng 1/2026 tăng 0.70 Yên/kg (+ 0,23), lên mức 308.90 Yên/kg.

Trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc), giá cao su hợp đồng tháng 11/2025 tăng 105 cent/kg (+ 0,72%), lên mức 145.95cent/kg.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 ở mức 174,1 cent Mỹ/kg, tăng nhẹ 0,2%.

Theo Công ty Chứng khoán Hàng hóa Công nghiệp Trung Quốc (Industrial Bank Futures), dù đang trong giai đoạn khai thác cao điểm, lượng mưa lớn tại nhiều vùng sản xuất ở châu Á đã cản trở việc thu hoạch mủ, khiến nguồn cung gián đoạn. Ngược lại, ngành ô tô toàn cầu vẫn duy trì đà sản xuất tích cực, hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.