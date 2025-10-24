Ngày 24/10: Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (24/10) diễn biến trái chiều. Cụ thể, tại Trung quốc, giá cao su 125 nhân dân tệ lên mức 14.385 nhân dân tệ/tấn nhờ nhu cầu bổ sung hàng tồn kho tại Trung Quốc. Ngược lại, tại Thái Lan, Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan giảm 0,4% (0,27 Baht) về mức 66,21 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 1,1% (3,2 Yên) xuống mức 299,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,9% (125 Nhân dân tệ) lên mức 14.385 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 giảm 0,2%, còn 171,9 cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch, khi tâm lý thị trường chịu sức ép từ căng thẳng thương mại chưa được giải quyết giữa Trung Quốc và Hà Lan, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn sản xuất của các nhà sản xuất ô tô châu Âu.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 3 giảm 1,5 Yên, tương đương 0,49%, xuống còn 307 Yên/kg (2,04 USD).

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 1 tăng 150 Nhân dân tệ, tương đương 1%, lên 15.150 Nhân dân tệ/tấn (2.126,91 USD).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 11, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE, cũng tăng 95 Nhân dân tệ, tương đương 0,87%, lên 11.050 Nhân dân tê/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.