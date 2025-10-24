Ngày 24/10: Giá heo hơi dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (24/10) đi ngang ở cả ba miền trên cả nước. Mức thu mua phổ biến hiện dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, không có biến động mới so với hôm trước.

Giá heo hơi hôm nay đi ngang ở cả ba miền trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không thay đổi tại tất cả các địa phương. Cụ thể, Hưng Yên, Hà Nội và Bắc Ninh đang giữ mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Mức giá 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ. Trong khi đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất là 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lai Châu.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay ổn định trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi tạm chững lại trên diện rộng. Theo đó, giá heo tại thị trường Thanh Hóa và Nghệ An hiện được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực ở 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay ổn định tại mức 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận biến động mới. Hiện mức giá phổ biến là 52.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Riêng Vĩnh Long đang thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg; trong khi Cà Mau ghi nhận mức cao nhất là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay ổn định trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Tính chung toàn quốc, giá heo hơi hôm nay (24/10) giữ xu hướng ổn định tại cả ba miền. Mức giá cao nhất vẫn là 55.000 đồng/kg ghi nhận ở Hưng Yên và Bắc Ninh, trong khi thấp nhất ở Gia Lai với 50.000 đồng/kg. Dự báo trong ngắn hạn, giá heo hơi có thể tiếp tục đi ngang do nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu tăng, nguồn cung vẫn đảm bảo./.