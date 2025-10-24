Ngày 24/10: Giá cà phê tăng cao và đạt đỉnh mới, hồ tiêu không biến động

Giá cà phê hôm nay (24/10) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên bật tăng mạnh mẽ, đưa giá trung bình toàn vùng lên 118.300 đồng/kg. Đây là đợt tăng giá cao nhất trong vài tuần trở lại đây. Trong khi đó, giá tiêu ổn định. Hiện giá thu mua tiêu tại các địa bàn trọng điểm dao động từ 144.000 - 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên bật tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đạt đỉnh mới

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 2.900 đồng/kg, đạt 118.500 đồng/kg, tại tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.800 đồng/kg, đạt 118.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 2.800 đồng/kg đạt 118.000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025 - 2026 sẽ phục hồi mạnh, tăng khoảng 10% lên 31 triệu bao, nhờ lượng mưa thuận lợi.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 11/2025 giảm 185 USD/tấn, xuống mức 4.554 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 173 USD/tấn, ở mức 4.521 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 10,7 cent/lb, xuống mức 410.15 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 9,85 cent/lb, xuống mức 340,95 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch hôm qua, dao động từ 410,2 - 487,5 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 487,5 cent/lb, giảm nhẹ 0,79% so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 2,92%, xuông mức 410,2 cent/lb.

Giá tiêu ổn định

Trong khi đó, thị trường tiêu trong nước giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua tại các địa bàn trọng điểm dao động từ 144.000 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg;

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực; tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn; tiêu trắng Muntok ở mức 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.