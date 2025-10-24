Tỷ giá USD hôm nay (24/10): Ngân hàng thương mại giảm, thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh

Sáng ngày 24/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 24.098 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 98,94.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.894 VND/USD - 26.302 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.122 - 26.352 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.123 đồng 26.352 đồng Vietinbank 26.130 đồng 26.352 đồng BIDV 26.152 đồng 26.352 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.663 - 30.575 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.780 đồng 31.350 đồng Vietinbank 30.152 đồng 31.457 đồng BIDV 30.164 đồng 31.307 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 157 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.95 đồng 177.55 đồng Vietinbank 168.09 đồng 177.59 đồng BIDV 169.79 đồng 177.09 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 24/10/2025, tăng 46 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.309 - 27.429 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,04%, hiện ở mức 98,94.

Đồng USD tăng nhẹ so với đồng Yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ vốn bị trì hoãn, dự kiến công bố vào hôm nay.

Đồng bạc xanh tăng 0,38% so với đồng Yên, lên mức 152,525 Yên/USD, trong khi chỉ số DXY gần như đi ngang quanh 98,925 điểm.

Trên thị trường châu Âu, một số đồng tiền nhỏ cũng thu hút sự chú ý khi đồng Crown Na Uy tăng giá nhờ hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu. Đồng USD giảm 0,42% so với Crown Na Uy, xuống còn 9,9717 Crown/USD, lần đầu tiên trong hai tuần tỷ giá này rơi xuống dưới ngưỡng 10 Crown. Đồng EUR cũng giảm xuống 11,568 Crown, mức thấp nhất trong một tháng.

Ở các thị trường khác, đồng Bảng Anh giảm 0,25%, xuống còn 1,332 USD, sau khi phục hồi phần nào từ mức giảm mạnh hôm thứ Tư do dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến khiến giới đầu tư tăng cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.

Đồng EUR tăng nhẹ 0,06%, lên 1,162 USD, trong khi đồng Franc Thụy Sĩ gần như không biến động sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ công bố biên bản họp đầu tiên, giao dịch ở mức 0,7949 Franc/USD, yếu hơn so với phiên trước./.