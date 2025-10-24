(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh đang đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, từ cải cách hành chính đến giám sát tiến độ các dự án, đảm bảo phát triển bền vững và thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết ngày 17/10/2025, tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân được 5.972 tỷ đồng, chiếm 50,2% kế hoạch năm 2025. Con số này cho thấy tỉnh đã đạt được tiến độ giải ngân khá khả quan trong bối cảnh nhiều khó khăn trong công tác thực hiện các dự án. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025 vẫn đang là một thách thức lớn, nhất là khi một số dự án lớn vẫn chưa đạt tiến độ như mong muốn.

Dự kiến, đến cuối năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ giải ngân tổng cộng khoảng 11.906 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu đạt 14% tăng trưởng GRDP so với năm trước. Kế hoạch giải ngân vốn phần lớn đến từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển khu vực đô thị, và các dự án có tính chất trọng điểm của tỉnh.

Dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt với tổng mức kinh phí đầu tư 210 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Ảnh T.D

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề ra các giải pháp rất quyết liệt. Trong đó, các chủ đầu tư cần phải có trách nhiệm cao hơn trong việc triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm. Tại cuộc họp báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Bùi Văn Khắng yêu cầu các cơ quan, ban ngành và các chủ đầu tư phải tập trung vào việc hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng của từng dự án. Đồng thời, các thủ tục hành chính cần phải được đơn giản hóa, đẩy nhanh các bước giải phóng mặt bằng và cấp phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai công việc.

Cụ thể, theo yêu cầu của UBND tỉnh, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án. Điều này không chỉ giúp đảm bảo rằng các công trình sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch mà còn giúp tránh tình trạng trì hoãn hoặc kéo dài thời gian thi công. UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý nhanh chóng các vướng mắc về mặt pháp lý và các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một trong những yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu giải ngân vốn là việc cải thiện công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất việc tăng cường công tác phối hợp với các địa phương để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, giúp các dự án không bị đình trệ vì thiếu mặt bằng. Đặc biệt, các dự án liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, như các tuyến đường huyết mạch, sẽ được ưu tiên giải quyết để đảm bảo tiến độ thi công.

Đồng thời, tỉnh cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị bền vững và thu hút đầu tư. Các dự án này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần vào việc tạo ra các khu vực phát triển kinh tế mới, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư công. Các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị đều phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa tác động xấu đến hệ sinh thái tự nhiên. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang là những vấn đề nổi cộm, việc triển khai các dự án một cách bền vững sẽ góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Để đạt được mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng phải tiếp tục thực hiện các biện pháp đồng bộ, từ việc cải cách hành chính, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đến việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. Các dự án sẽ được chia thành nhiều giai đoạn nhỏ để theo dõi và đánh giá sát sao, giúp kịp thời phát hiện các vướng mắc và xử lý chúng nhanh chóng.