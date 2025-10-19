Tỷ giá USD hôm nay (19/10): Thị trường tự do giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra

Sáng ngày 19/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.101 VND/USD. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,44%, xuống mức 98,54.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.896 VND/USD - 26.306 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.116 đồng 26.356 đồng Vietinbank 25.978 đồng 26.356 đồng BIDV 26.156 đồng 26.356 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.924 - 30.863 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.046 đồng 31.630 đồng Vietinbank 29.827 đồng 31.547 đồng BIDV 30.447 đồng 31.570 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 159 đồng - 176 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169.22 đồng 179.97 đồng Vietinbank 169.34 đồng 180.84 đồng BIDV 172.51 đồng 179.89 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 19/10/2025 giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 27.240 - 27.360 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,44%, xuống mức 98,54.

Trong tuần qua, đồng USD chủ yếu diễn biến theo chiều hướng suy yếu, rút khỏi mức cao nhất của tuần trước, khiến chỉ số DXY giảm nhẹ và dao động quanh ngưỡng 98 điểm. Mặc dù nhận được một số lực hỗ trợ, song đồng bạc xanh vẫn bị kẹt trong xu thế đi ngang kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay.

Áp lực đối với đồng USD gia tăng khi giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh tình trạng bế tắc về ngân sách khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa kéo dài. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, càng làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường.

Trong tuần, các quan chức Fed thể hiện quan điểm ôn hòa trước những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang mất dần động lực tăng trưởng. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson cho rằng, rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins nhận định lạm phát có xu hướng được kiểm soát tốt hơn, nhưng rủi ro suy yếu của thị trường lao động lại lớn hơn.

Trên thị trường tiền tệ, cặp tỷ giá EUR/USD mở đầu tuần với xu hướng giảm nhẹ nhưng sau đó phục hồi, khi đồng EUR được hỗ trợ nhờ việc Chính phủ Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cặp tiền này kết thúc tuần ở gần mức 1,1700 sau khi đạt đỉnh 1,1728.

Trong khi đó, cặp tỷ giá GBP/USD được hỗ trợ mạnh tại vùng 1,3250, phục hồi lên mức kháng cự 1,3500 nhờ đồng USD suy yếu.

Đồng Yên Nhật (JPY) cũng ghi nhận đà tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng. Cặp tỷ giá USD/JPY đã hình thành ngưỡng hỗ trợ vững tại 149,75.

Nhìn chung, trong tuần vừa qua, đồng USD vẫn chịu nhiều sức ép khi triển vọng chính sách tiền tệ của Fed còn bất định, trong khi các yếu tố rủi ro như căng thẳng thương mại, nợ công gia tăng và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn bao phủ thị trường./.