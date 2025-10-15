Tỷ giá USD hôm nay (15/10): Thế giới giảm, thị trường tự do duy trì đà tăng

Sáng ngày 15/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.114 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,24%, hiện ở mức 99,03.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.909 VND/USD - 26.319 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.119 - 26.369 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.119 đồng 26.369 đồng Vietinbank 26.148 đồng 26.369 đồng BIDV 26.169 đồng 26.369 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.587 - 30.491 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.732 đồng 31.298 đồng Vietinbank 30.143 đồng 31.448 đồng BIDV 30.101 đồng 31.245 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167.19 đồng 177.80 đồng Vietinbank 169.34 đồng 178.84 đồng BIDV 170.50 đồng 177.84 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 15/10/2025, tăng khoảng 170 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 27.130 - 27.250 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,24%, hiện ở mức 99,03.

Đồng USD suy yếu nhẹ, trong khi các đồng tiền trú ẩn an toàn như Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật tăng giá do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn. Đồng EUR được hỗ trợ nhờ thông tin Chính phủ Pháp tạm hoãn kế hoạch cải cách hưu trí mang tính bước ngoặt, giúp đồng tiền chung châu Âu duy trì đà phục hồi.

Theo khảo sát đầu tháng 10 của hãng tin Reuters với các chiến lược gia ngoại hối, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong 3, 6 và 12 tháng tới. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh thâm hụt tài khóa của Mỹ gia tăng và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng lớn.

Ông Colin Graham, Giám đốc chiến lược đa tài sản của Robeco (Anh), nhận định: “Đồng USD sẽ dần yếu đi theo thời gian, song vẫn có thể xuất hiện những đợt phục hồi ngắn hạn”. Ông cho biết thêm, Robeco vẫn duy trì vị thế bán USD nhưng linh hoạt điều chỉnh quy mô đầu tư tùy diễn biến thị trường./.