Ngày 19/10: Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm

Phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê tại các vùng trọng điểm trong nước đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên sáng 19/10 dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg.

Giá cà phê

Thị trường trong nước sáng 19/10 ghi nhận sự sụt giảm tại khu vực Tây Nguyên, với mức giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Hiện giá cà phê dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, chốt ở mức 114.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 113.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, còn 114.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại sàn London đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng kỳ giao tháng 11/2025 giảm 62 USD/tấn, ở mức 4552 USD/tấn. Kỳ giao tháng 1/2026 giảm 46 USD/tấn, ở mức 4478 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 3,65 US cent/pound, ở mức 397,45 US cent/pound. Kỳ giao tháng 3/2026 tăng 2,2 US cent/pound, ở mức 371,15 US cent/pound.

Còn tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 473,5 US cent/pound, giảm 0,67%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 xuống mức 464,35 US cent/pound, giảm 0,44% so với phiên giao dịch trước. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng nhẹ 0,32% (1,45 US cent/pound), đạt mức 453,7 US cent/pound.

Giá hồ tiêu

Thị trường trong nước, ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tương tự, tại khu vực Lâm Đồng, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua..

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Còn tại khu vực tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 145.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 19/10/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay đi ngang, không ghi nhận sự biến động so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.228 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok tại thị trường này đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn./.