Giá vàng hôm nay (17/10): Tăng hơn 4% sau một ngày

Tiếp nối đà tăng của phiên trước, sáng nay, giá vàng thế giới tăng tới 4,27% trong 24 giờ - đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, khi liên tục lập mức giá mới.

Sáng 17/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.361,43 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:33:33 sáng 17/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.361,43 USD/oune, tăng 172,9 USD trong 24 giờ qua, tương đương với mức tăng 4,13% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,710,884 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.108 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp khi nhà đầu tư toàn cầu đổ xô tìm đến kim loại quý này giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm hạ lãi suất càng tiếp thêm đà tăng.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 60%, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố gồm căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng mạnh mẽ về việc cắt giảm lãi suất, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa và dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 17/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đang niêm yết giá vàng miếng tại mức 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng giữ ở mức 147,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại PNJ, công bố giá mua vào 147,1 triệu đồng/lượng và bán ra 149,1 triệu đồng/lượng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay niêm yết giá vàng ở chiều bán ra với mức 149,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu duy trì ở mức 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào), cao hơn so với nhiều thương hiệu khác, trong khi giá bán ra vẫn ở mức 149,1 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý đang niêm yết giá mua vào ở ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng và bán ra tại ngưỡng 149,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng (mua) và 149 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 151,0 triệu đồng/lượng (mua) và 154,0 triệu đồng/lượng (bán), không đổi ở 2 chiều mua vào và ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,1 triệu đồng/lượng (mua) và 149,1 triệu đồng/lượng (bán), chưa ghi nhận diễn biến mới ở cả 2 chiều mua vào và ở chiều bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Trong vòng một tháng qua, giá vàng nhẫn đã tăng 13 triệu đồng/lượng, còn so với đầu năm, mức tăng vào khoảng 65 triệu đồng/lượng (+77%)./.