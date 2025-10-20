Sức cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục là trụ cột tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Mùa cao điểm mua sắm, du lịch và lễ hội cuối năm đang đến gần. Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV sẽ tiếp tục tăng mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP cả năm 2025.

Động lực tăng trưởng mới từ dịch vụ và du lịch

Kết quả kinh doanh từ đầu năm đến nay cho thấy, ngành bán lẻ Việt Nam có nhiều khởi sắc. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2025, hoạt động thương mại và dịch vụ trong nước tiếp tục phục hồi mạnh mẽ nhờ nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch gia tăng, đặc biệt trong các dịp lễ lớn của đất nước. Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành. Đà tăng trưởng được duy trì nhờ nguồn cung hàng hóa dồi dào cùng các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2025 đạt 5,176 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 tăng 8,8%). Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực đạt 7,2%, cho thấy sức mua thực tế vẫn duy trì tích cực.

Một số địa phương có mức tăng nổi bật gồm: Đà Nẵng (tăng 9,4%), Cần Thơ (tăng 8,8%), Hà Nội (tăng 8,4%), TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng (cùng tăng 8,3%). Những kết quả này phản ánh niềm tin tiêu dùng đang được củng cố, đồng thời cho thấy sự lan tỏa của tăng trưởng không chỉ tập trung tại 2 đầu đất nước, mà còn mở rộng sang các đô thị vùng trung tâm.

Chi cho các hoạt động xúc tiến thương mại đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả Tại Công điện số 179/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kích cầu nhằm phát triển thị trường trong nước năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt trên 8%, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại (trường hợp phát sinh vướng mắc), bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình giá cả, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, để chủ động triển khai các giải pháp phù hợp...

Bên cạnh bán lẻ, lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tiếp tục là điểm sáng. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 624.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, du lịch lữ hành đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành, với 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm mới để thu hút du khách…

Tiêu dùng là một trong những trụ cột tăng trưởng chính của GDP. Khi tiêu dùng tăng trưởng sẽ tạo động lực cho sản xuất, đầu tư và chính sách tài khóa. Nếu từ nay đến cuối năm, tiêu dùng đạt mức tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 8% trở lên hoàn toàn có thể đạt được.

Sức mua trong nước chính là “cỗ máy tăng tốc” cho nền kinh tế

Các chuyên gia dự báo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV sẽ tiếp tục tăng mạnh, vì đây là mùa cao điểm mua sắm, du lịch và lễ hội cuối năm. Sự phục hồi của tiêu dùng nội địa trong những tháng đầu năm cùng với các chương trình kích cầu và sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp sẽ là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng.

Để đạt mục tiêu tốc độ tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm khoảng 12%, ngành Công thương nhấn mạnh, các địa phương và doanh nghiệp cần tăng tốc triển khai các chương trình kích cầu, đặc biệt trong quý IV - giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm. Sức mua trong nước chính là "cỗ máy tăng tốc" cho nền kinh tế.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Bộ Công thương triển khai nhiều hoạt động, chương trình lớn nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm chiến dịch truyền thông "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xúc tiến thương mại, kết hợp du lịch với lễ hội, các gói tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, cùng với các hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường. Những chương trình như "Tháng khuyến mại quốc gia", "Ngày mua sắm Việt Nam", "Tuần lễ vàng hàng Việt"… đang tạo hiệu ứng tiêu dùng mạnh mẽ hướng tới mùa mua sắm cuối năm.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đặt ra nhiều thách thức, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, kích cầu tiêu dùng là một trong những giải pháp then chốt, nhưng phải cần có biện pháp hỗ trợ trực tiếp đến "túi tiền" của người dân. Các chương trình khuyến mãi, kích cầu nội địa cũng cần được triển khai đồng bộ.

Nhấn mạnh vai trò của thị trường nội địa, TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế khẳng định, đây chính là nơi "thử lửa" để sản phẩm Việt hoàn thiện trước khi vươn ra toàn cầu. Thị trường nội địa tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể, song yêu cầu về chất lượng và trải nghiệm tiêu dùng của người dân cũng ngày càng cao, buộc các doanh nghiệp phải chuyển mình nhanh chóng. Đặc biệt, doanh nghiệp cần đẩy nhanh chuyển đổi số trong bán lẻ, mở rộng kênh phân phối trực tuyến song song với cửa hàng truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt về giá và dịch vụ hậu mãi.