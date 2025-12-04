11 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về 64,01 tỷ USD

(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tháng 11/2025 của Việt Nam ước đạt 5,8 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước nhưng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS ước đạt 64,01 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đó là thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 4/12/2025.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 34,24 tỷ USD, tăng 15%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, tăng 16,8%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 13,2%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 16,61 tỷ USD, tăng 5,9%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 2,2 tỷ USD, tăng 29,9%; giá trị xuất khẩu muối đạt 11 triệu USD, tăng 93,1%.

Quang cảnh họp báo.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng NLTS của Việt Nam với thị phần chiếm 45,1%.

Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,8% và 13,4%. Thị phần của hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,8% và 1,4%.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 5,6%; châu Mỹ tăng 8%; châu Âu tăng 34,8%; châu Phi tăng 77,3%; và châu Đại Dương tăng 7,7%.

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 22%, Hoa Kỳ với thị phần 20,5%, và Nhật Bản với thị phần 7%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng NLTS lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng 14,8%, Hoa Kỳ tăng 6,1%, và Nhật Bản tăng 20,7%.