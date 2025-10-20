Hà Nội tạo đột phá tăng trưởng mạnh

(TBTCO) - Giai đoạn qua, nhờ khai thác hiệu quả vị thế, tiềm năng lợi thế của Thủ đô, Hà Nội là địa phương có tốc độ thay đổi cơ cấu kinh tế nhanh hơn và mạnh hơn so với các tỉnh, thành phố khác; cơ cấu kinh tế đang ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, bền vững.

Giai đoạn 2011 - 2025, dự kiến quy mô kinh tế ước đạt khoảng 63 tỷ USD

Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025” sau 4 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU, kinh tế Thủ đô đạt nhiều kết quả quan trọng với ba điểm sáng: Tốc độ cao, chất lượng tốt, từng bước thông minh. Dự kiến, giai đoạn 2021 - 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 6,57% - cao hơn 1,1 lần mức tăng cả nước. Quy mô kinh tế ước đạt khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,42 lần năm 2020, chiếm 41,54% vùng Đồng bằng sông Hồng và 12,6% cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.200 USD/năm.

Nguồn: Thống kê TP. Hà Nội. Đồ họa: PHƯƠNG ANH

Vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn - nguồn đầu tư quan trọng cho tăng trưởng, dự kiến đạt 2,48 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn giai đoạn 2016 - 2020. Nhiều dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai đã được tập trung xử lý, đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và phòng chống lãng phí. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 11,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện đại. Tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch liên tục tăng; ngành kinh tế mũi nhọn như công nghệ cao, thương mại điện tử... có sự chuyển mình rõ rệt. Cụ thể, dịch vụ chiếm 65,6%, công nghiệp, xây dựng chiếm 32,4%, ngành nông nghiệp chiếm khoảng 2% trong tổng GRDP. Thu ngân sách luôn vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2016 - 2020, chiếm khoảng 25% cả nước.

Trở thành đô thị lan tỏa, kết nối và dẫn dắt vùng, dẫn dắt quốc gia Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở, Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt, và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững.

Đặc biệt, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo khung pháp lý thuận lợi, định hướng rõ ràng cho sự phát triển của Hà Nội.

Xác định tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, bền vững

Những thành tựu to lớn mà Hà Nội đạt được có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển chung của cả nước. Tuy nhiên, Thủ đô chưa hài lòng với những gì đang có. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thực hiện chủ trương của trung ương về tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, thu nhập bình quân đạt 12.000 USD vào năm 2030.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố xác định nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, sẽ thực hiện đột phá thể chế - “đột phá của đột phá” với việc xây dựng cơ chế thí điểm công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo.

Thành phố sẽ dành trên 4% ngân sách đầu tư cho khoa học công nghệ; nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 25% GRDP; phủ kín hạ tầng số 100%.

Thực tế, năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025), Hà Nội đang phấn đấu đạt kết quả cao nhất với mục tiêu tăng trưởng đạt 8,5% trở lên. Đây là mục tiêu đầy thách thức và thành phố đang hành động quyết liệt với nỗ lực không ngừng.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh, thành phố xác định tăng trưởng dựa trên chất lượng, hiệu quả và tính bền vững thay vì chỉ dựa vào quy mô. Mô hình tăng trưởng truyền thống sẽ được chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với lợi thế từ các chính sách đặc thù và các quy hoạch mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ tiên phong trong các xu hướng kinh tế hiện đại như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế sáng tạo...

Hà Nội xây dựng hệ thống các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và người dân tham gia vào quá trình phát triển các mô hình kinh tế mới. Cùng với đó, thúc đẩy hội nhập quốc tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và dịch vụ chất lượng cao...