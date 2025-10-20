Thị trường nâng hạng, doanh nghiệp cần chủ động nâng cấp

(TBTCO) - Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp” mở ra cơ hội đón dòng vốn quốc tế quy mô lớn, nhưng để biến cơ hội này thành lợi thế tăng trưởng thực chất, doanh nghiệp trong nước cần tăng tốc thích ứng và nâng cao năng lực.

Dòng vốn lớn đi kèm yêu cầu cao và đòi hỏi khắt khe

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi bản lề khi được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm "thị trường mới nổi thứ cấp". Tuy nhiên, đi cùng cơ hội thu hút vốn quốc tế là yêu cầu ngày càng cao về ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi hội nhập tài chính toàn cầu sâu rộng, Việt Nam sẽ phải đối mặt với biến động dòng vốn, rủi ro tỷ giá và áp lực cải cách thể chế.

Khi "sân chơi" lớn hơn, chuẩn mực cao hơn, doanh nghiệp không chỉ cần minh bạch hơn trong công bố thông tin, nâng hiệu quả quản trị và năng lực tài chính, mà còn phải tăng tốc thích ứng, nâng cao năng lực dự báo, chủ động hội nhập, đáp ứng chuẩn mực quốc tế để tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Đây sẽ là yếu tố quyết định để biến cơ hội nâng hạng thị trường thành lợi thế tăng trưởng thực chất.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi khi được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm "thị trường mới nổi thứ cấp". Ảnh tư liệu

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam nhấn mạnh, để đón dòng vốn lớn khi thị trường được nâng hạng, các doanh nghiệp cần nhận thức rõ rằng, những quỹ đầu tư quy mô lớn, đặc biệt là quỹ hoạt động tại các thị trường phát triển, đều có mức độ chuyên nghiệp cao và đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe. Nhưng họ chính là những "tay chơi lớn", mang theo dòng vốn dài hạn, ổn định và có khả năng tạo sức bật cho thị trường cũng như doanh nghiệp.

Để tiếp cận được các nhà đầu tư này, doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu cốt lõi. Trước hết, là nâng cao tính minh bạch, đặc biệt trong quản trị và vận hành - yếu tố quyết định niềm tin của các quỹ tổ chức quốc tế.

Thứ hai, là cải thiện hiệu quả hoạt động, thể hiện qua biên lợi nhuận và kết quả kinh doanh ổn định, bền vững.

Thứ ba, doanh nghiệp cần quốc tế hóa thông tin, ít nhất bằng cách cung cấp các tài liệu, báo cáo và công bố thông tin bằng tiếng Anh, giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận và đánh giá.

Cuối cùng, là mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu, duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài đủ để các quỹ có thể giải ngân.

"Nếu không đáp ứng được các tiêu chí này, nhà đầu tư ngoại có thể quan tâm đến thị trường Việt Nam, nhưng vẫn sẽ “đứng ngoài quan sát” thay vì rót vốn." - ông Phương nói.

Chủ động đón sóng tăng trưởng

Sau 2 năm khởi sắc liên tiếp, tính đến cuối tháng 9/2025, VN-Index đã tăng hơn 55% so với đáy tháng 4/2025, kết thúc tháng 9/2025 ở 1.661,7 điểm - mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Không dừng lại ở đó, VN-Index tiếp tục chinh phục vùng đỉnh mới và vượt 1.700 điểm trong tuần thứ 2 của tháng 10/2025. Thanh khoản thị trường phục hồi mạnh, với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.000 tỷ đồng/phiên, tăng 36% so với năm 2024, phản ánh rõ niềm tin của nhà đầu tư đã quay trở lại.

Nâng hạng thị trường là bước ngoặt về chất Theo BSC Research, kinh nghiệm từ Saudi Arabia, Qatar hay Kuwait cho thấy, sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, các quốc gia này đồng loạt triển khai tái cấu trúc nhà đầu tư, củng cố định chế trung gian và đa dạng hóa sản phẩm, từ đó hình thành nền tảng phát triển bền vững. Việt Nam cũng đang đi đúng hướng. Về trung và dài hạn, chính dòng vốn ngoại ổn định này sẽ góp phần củng cố thanh khoản, nâng quy mô vốn hóa và gia tăng uy tín của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Nâng hạng không chỉ là thay đổi trong phân loại, mà còn là bước ngoặt về chất, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một phần chính thức trong hệ sinh thái vốn quốc tế.

SSI Research đánh giá, đà tăng của thị trường không còn mang tính đầu cơ ngắn hạn, mà dựa trên sự cải thiện của các yếu tố nền tảng. Chính sách tiền tệ ổn định, lãi suất duy trì ở mức thấp và tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 19 - 20% tạo điều kiện hỗ trợ dòng vốn rẻ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa chủ động, đặc biệt là việc gia hạn giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026 và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tiếp tục thúc đẩy cầu nội địa, tạo sức bật cho sản xuất và đầu tư.

Một yếu tố đáng chú ý là sự trỗi dậy của nhà đầu tư trong nước. Tính đến cuối tháng 9/2025, Việt Nam có hơn 11 triệu tài khoản chứng khoán. Dòng vốn nội chiếm hơn 90% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong khi đó, định giá của thị trường vẫn đang ở mức hấp dẫn. Chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu (P/E) dự phóng năm 2026 chỉ khoảng 12 lần, thấp hơn trung bình 10 năm (14 lần) và dưới mức 15 - 16 lần trong các chu kỳ tăng trước. SSI Research nhận định, thị trường vẫn đang ở “giai đoạn đầu của sóng tăng mới”, hướng tới mục tiêu VN-Index đạt 1.800 điểm trong năm 2026.

Về triển vọng năm 2026, điểm nhấn quan trọng đến từ câu chuyện nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE Russell, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026. SSI Research ước tính, sự kiện này có thể thu hút khoảng 1,6 tỷ USD dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF toàn cầu, chưa kể lượng vốn chủ động lớn hơn đáng kể. Đây được xem là “chất xúc tác” mới cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.