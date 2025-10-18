Chứng khoán tuần 20/10 - 24/10: Chờ tín hiệu từ vùng 1.700 điểm

Sau nhịp tăng dài, VN-Index gặp vùng cản mạnh quanh 1.780 - 1.800 điểm khi một số trụ cột mất đi động lực. Chỉ số chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm.

VN-Index gặp thử thách sau nhịp tăng dài

Sau tuần bứt phá nhờ cú hích nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần 13/10 - 17/10 tiếp tục tiến gần hơn cột mốc 1.800 điểm trong trạng thái giằng co và điều chỉnh. Kỷ lục mới được xác lập trong phiên 14/10 khi VN-Index vượt 1.794 điểm. Tuy nhiên, lực bán mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu Vingroup và ngân hàng trong phiên cuối tuần, đã khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều.

Kết tuần, VN-Index giảm hơn 35 điểm trong ngày giao dịch thứ Sáu, đóng cửa tại 1.731,19 điểm, giảm 0,94% so với tuần trước. VN30-Index cũng chưa thể chinh phục mốc tâm lý 2.000 điểm, kết tuần ở 1.977,14 điểm. Trái lại, HNX-Index tăng 0,91% lên 276,11 điểm, còn UPCoM-Index nhích nhẹ lên 112,37 điểm.

Điểm nhấn tuần qua là sự hồi phục mạnh của dòng tiền. Thanh khoản trên HOSE tăng 26,4% so với tuần trước. Áp lực bán tăng mạnh ở các mã vốn hóa lớn trong phiên thứ Sáu, đặc biệt tại các cổ phiếu vượt đỉnh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 13 liên tiếp, nhưng quy mô đã thu hẹp. Tổng giá trị bán ròng trên ba sàn đạt hơn 5.100 tỷ đồng, giảm 7,4% so với tuần trước. Một trong những giao dịch đáng chú ý là khối ngoại bán thỏa thuận hơn 23 triệu cổ phiếu VSH trong phiên 17/10, thu về gần 930 tỷ đồng. Ngoài VSH, khối ngoại cũng bán ròng mạnh các mã FPT, HPG, VRE; trong khi tăng mua VIC, NLG và VIX.

Dù là kéo chỉ số giảm trong phiên 17/10, cổ phiếu VIC vẫn là mã đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho VN-Index tuần qua. Top 5 cổ phiếu hỗ trợ chỉ số còn có VJC, GEE, TCB và tân binh CRV. Ở chiều ngược lại, các mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất gồm VHM, VCB, VPL, VTG và FPT.

VN-Index tiến gần ngưỡng 1.800 điểm trong phiên 14/10 - Nguồn: TradingView

Tuần qua, thị trường quốc tế chịu ảnh hưởng từ lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nóng trở lại, gây áp lực ngắn hạn lên tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. Dù vậy, theo chuyên gia từ AseanSC, động thái của ông D.Trump chủ yếu mang tính chất gây áp lực tâm lý để thực hiện đàm phán có lợi cho Mỹ. Còn trong nước, yếu tố tích cực là tỷ giá trung tâm giảm 27 đồng tuần qua và giảm tới 197 đồng so với vùng đỉnh lịch sử hình thành vào tháng 8/2025.

Kỳ vọng gì sau bước lùi?

Bước sang tuần 20/10 - 24/10, tâm điểm thị trường sẽ là mùa công bố báo cáo tài chính quý III của các doanh nghiệp trong nước và cả các "ông lớn" toàn cầu. Giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ công bố CPI tháng 9 vào tuần sau với dự báo tăng 3,1%. Trong khi đó, Trung Quốc công bố GDP quý III, dự kiến chỉ tăng 4,8%, cũng là mức thấp nhất trong 4 quý. Một số ngân hàng trung ương họp bàn chính sách tiền tệ, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Hàn Quốc. Trong đó, dự kiến Indonesia tiếp tục hạ lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ 4 liên tiếp.

Chỉ số VN-Index đang tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 – 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm.

Với thị trường chứng khoán, tới đây sẽ là một tuần thử thách và cũng là bài kiểm tra sau nhịp tăng dài. VN-Index đã gặp vùng cản mạnh quanh 1.780 - 1.800 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất các năm 2018, 2021, 2022.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã chịu áp bán mạnh ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Chỉ số VN-Index đang tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 – 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng, đồng thời kiểm soát rủi ro ngắn hạn. SHS nhận định vùng giá quanh 1.700 điểm cũng chưa hấp dẫn để giải ngân, nhất là với các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong năm nay.

Chuyên gia từ AseanSC cho rằng, khối lượng giao dịch cao hơn đáng kể so với 6 tuần liền trước phản ánh lực cung chiếm ưu thế trong ngắn hạn. "VN-Index đang vận động trong nhịp pull-back trước khi quay trở lại xu hướng tăng. Mức hỗ trợ gần của chỉ số quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm, trong khi kháng cự gần là khu vực 1.750 - 1.760 điểm". AseanSC cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì vị thế với cổ phiếu có nền giá an toàn, đồng thời cân nhắc giải ngân khi thị trường rung lắc quanh vùng hỗ trợ.

Cùng quan điểm, theo ông Đinh Việt Bách - chuyên gia từ Pinetree Securities, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục "điều chỉnh để đi lên" với mốc hỗ trợ đầu tiên có thể là vùng 1.700 điểm. Ngoài kịch bản tích cực nhất trong ngắn hạn trên, ông Bách cũng lưu ý, nếu VN-Index xuyên thủng vùng này, chỉ số có thể lùi về hỗ trợ tiếp theo tại đường MA10 tuần, quanh 1.670 điểm.

Trường hợp nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã VN30 điều chỉnh, thị trường mất động lực chính và cần thời gian tái tích lũy. Chuyên gia từ Pinetree dự báo dòng tiền có khả năng chuyển hướng sang nhóm bất động sản. Nhóm ngân hàng và chứng khoán sẽ phân hóa mạnh hơn khi báo cáo tài chính quý III bắt đầu phản ánh vào giá cổ phiếu./.