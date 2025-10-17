Lãnh đạo FID bị xử phạt do bán chui gần 1,18 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 332/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Mã Ck: FID) do không báo cáo về giao dịch dự kiến.

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Văn Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Mã Ck: FID) bị xử phạt hơn 205 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 4/7/2025, ông Nguyễn Văn Thiện đã bán 1.176.300 cổ phiếu FID (tương ứng 11.763.000.000 đồng theo mệnh giá) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Theo tìm hiểu tại hời điểm bán cổ phiếu ông Nguyễn Văn Thiện là Thành viên HĐQT và ngày 6/8 ông Thiện đã được bầu là Chủ tịch HĐQT FID thay cho ông Hà Xuân Trường.

Bên cạnh mức xử phạt về tiền ông Thiện còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đó là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Được biết, FID có số vốn điều lệ là hơn 247 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực dầu tư tài chính mua bán cổ phần. góp vốn vào các doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam, nhận ủy thác đầu tư từ các cá nhân-doanh nghiệp trong và ngoài nước; dịch vụ môi giới, thẩm định giá, quản lý, quảng cáo bất động sản và đầu tư kinh doanh bất động sản…./.