(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Pymepharco 80 triệu đồng, do vi phạm chất lượng thuốc.

Cục Quản lý dược vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Pymepharco (địa chỉ trụ sở chính: Số 166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; địa chỉ sau ngày 1/7/2025: Số 166-170 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) với mức phạt là 80 triệu đồng.

Lý do xử phạt do công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là sản xuất thuốc Pyfaclor Kid, Số GĐKLH: VD-26427-17; Số lô: 410923; NSX: 13/9/2023; HD: 13/9/2026 vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý dược xử phạt Công ty cổ phần Pymepharco 80 triệu đồng. Ảnh: TL.

Hành vi trên vi phạm điểm b khoản 4 Điều 57, Nghị định số 117/2020/NĐCP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý dược cho biết, công ty có 1 hành vi vi phạm hành chính nhiều lần liên quan đến chất lượng sản phẩm Pyfaclor Kid (quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính), cụ thể: ngày 19/3/2025, Cục Quản lý dược đã ban hành công văn số 841/QLD-CL thu hồi 2 lô thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3, dẫn đến Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 3/4/2025 của Thanh tra Bộ Y tế.

Ngày 29/9/2025 và 13/10/2025, Cục Quản lý dược tiếp tục ban hành các Quyết định thu hồi 1 lô thuốc (Quyết định 475/QĐ-QLD) và thu hồi Giấy đăng ký lưu hành (Quyết định 549/QĐ-QLD) và thu hồi bắt buộc toàn bộ các lô (Quyết định 554/QĐ-QLD) của thuốc Pyfaclor Kid.