Quảng Ninh thông qua nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi năm 2025

(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã thông qua Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho năm 2025. Mục tiêu của Nghị quyết là tạo sự chủ động cho các cấp chính quyền trong việc quản lý ngân sách, đồng thời đảm bảo công bằng và phát triển cân đối giữa các địa phương.

Nghị quyết quy định rằng, ngân sách cấp tỉnh sẽ được hưởng 100% các khoản thu lớn như thuế tài nguyên, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xổ số kiến thiết và các khoản phí, lệ phí do cấp tỉnh thu. Trong khi đó, ngân sách cấp xã sẽ hưởng 100% các khoản thu phát sinh tại địa phương như thuế sử dụng đất, lệ phí môn bài, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, các khoản phạt, viện trợ và đóng góp từ hộ, cá nhân kinh doanh. Đặc biệt, một số khoản thu sẽ được phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách xã theo tỷ lệ 50% - 50%, bao gồm tiền sử dụng đất từ các dự án đặc khu Vân Đồn và các dự án tái định cư.

Về nhiệm vụ chi, ngân sách cấp tỉnh sẽ chi cho các lĩnh vực quan trọng như đầu tư phát triển hạ tầng, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, môi trường, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Còn ngân sách cấp xã sẽ chi chủ yếu cho các nhiệm vụ như giáo dục cơ sở, y tế cộng đồng, văn hóa - thể thao, an sinh xã hội và hoạt động hành chính địa phương.

Ảnh: T.D

Một điểm đáng chú ý trong nghị quyết này là cơ chế thưởng vượt thu, nhằm khuyến khích các địa phương gia tăng thu ngân sách. Các khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và phí tham quan lớn sẽ được ưu tiên dành chi cho các dự án đầu tư phát triển.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/10/2025 và sẽ thay thế các nghị quyết trước đây như Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND.

Bên cạnh Nghị quyết phân cấp ngân sách, Kỳ họp thứ 32 cũng đã thông qua một loạt các nghị quyết quan trọng khác nhằm hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội, phát triển hạ tầng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công. Chính sách hỗ trợ đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được đặc biệt chú trọng. Các đối tượng này có thể nhận mức hỗ trợ lên đến 3 triệu đồng/người/tháng, áp dụng trong 36 tháng kể từ khi nghị quyết có hiệu lực. Đây là một trong những chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ cán bộ làm việc tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định chế độ nghỉ việc đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh. Những đối tượng này sẽ được hưởng trợ cấp một lần và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nghị quyết quy định mức phụ cấp và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng này, với mức phụ cấp cho thôn, khu đội trưởng là 1.638.000 đồng/người/tháng, trong khi mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân là 398.000 đồng/người/ngày. Mức trợ cấp sẽ tăng thêm nếu dân quân tham gia các nhiệm vụ đặc biệt như chống khủng bố, cứu nạn, chữa cháy.

Về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025, nghị quyết này đảm bảo sự cân đối giữa các cấp ngân sách, với việc phân bổ hợp lý các nguồn thu và chi. Các khoản thu từ tiền sử dụng đất và các dự án đầu tư công sẽ được phân bổ hợp lý để đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh.

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức UBND xã trong lĩnh vực chứng thực. Đây là bước tiến quan trọng trong việc giảm bớt thủ tục hành chính, giúp chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả và thuận tiện hơn cho người dân.

Cuối cùng, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua các nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án và công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng. Các dự án này nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời bảo vệ tài nguyên rừng và đất đai./.