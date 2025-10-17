Quảng Ninh: Dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh đã được tiếp tục triển khai

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông qua quyết định cho phép Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai công trình xây dựng tại Khu đô thị 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội; đồng thời, căn cứ ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 358/TB- VPCP ngày 10/7/2025 của Văn phòng Chính phủ và kết quả rà soát ranh giới dự án Khu đô thị tại khu 10B Quang Hanh với vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề nghị của Liên ngành do Sở Tài chính chủ trì về chủ trương để Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu đô thị tại khu 10B, Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án Khu đô thị tại khu 10B Quang Hanh được tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Ảnh CTV

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, và UBND phường Quang Hanh phối hợp chặt chẽ với Công ty Đỗ Gia Capital trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Các hoạt động thi công sẽ được giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Công ty Đỗ Gia Capital có trách nhiệm tập trung nguồn lực, triển khai các hạng mục liên quan của dự án, đảm bảo xây dựng các hạng mục công trình theo đúng mục tiêu, quy mô, phạm vi, tiến độ... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy... các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và các quy định liên quan đến lĩnh vực hoạt động của nhà đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, đảm bảo công trình được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển đô thị và nâng cao đời sống của cộng đồng.

Dự án Khu đô thị tại khu 10B có tổng mức đầu tư hơn 1.232 tỷ đồng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 với diện tích khoảng 31,8ha, trong đó có 3,88ha nằm trong vùng đệm vịnh Hạ Long. Vị trí dự án phía đông giáp biển, phía tây giáp núi đá vôi và đầm Cây Giang, phía nam giáp suối Lộ Phong, phía bắc giáp núi đá vôi.

Quy mô xây dựng gồm 451 căn biệt thự và nhà liền kề, trong đó có 52 căn biệt thự được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, cùng các công trình thương mại dịch vụ, bao gồm cả khách sạn cao 7 tầng.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận kết quả trúng đấu giá từ cuối năm 2021. Theo Quyết định 4720/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, Công ty TNHH Đỗ Gia Capital trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trị 1.192 tỷ đồng, so với giá khởi điểm 1.145,3 tỷ đồng.