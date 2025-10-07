Thêm 3 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh sắp được triển khai

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ đầu tư thực hiện 3 dự án nhà ở xã hội tại các quỹ đất 20% của các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa Nhà ở xã hội. Ảnh: Việt DƯơng

Cụ thể, ngày 02/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong (nay là phường Hà Tu).

Dự án sẽ xây dựng 4 toà chung cư cao 18 tầng, gồm 3 tòa NOXH và 1 tòa thương mại, với khoảng 1,400 căn hộ. Trong đó, có 1,116 căn NOXH để bán, 268 căn thương mại và 16 căn hộ nhà ở kết hợp thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua. Quy mô dân số gần 2,800 người.

Tổng vốn đầu tư hơn 1,700 tỷ đồng, với vốn góp của chủ đầu tư hơn 342 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2025 và bàn giao vào quý IV/2029.

Ngoài dự án của Hải Phát Land, UBND tỉnh Quảng Ninh giao liên danh CTCP Đầu tư Thương mại Mỹ Quyên và CTCP Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu thực hiện dự án NOXH tại ô đất AOM-72, thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh).

Dự án có diện tích gần 2.6ha, đầu tư xây dựng chung cư cao tối đa 25 tầng với 1,750 căn hộ NOXH và xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 39 căn liền kề thấp tầng. Tổng vốn đầu tư 2,266 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2028.

Cũng tại phường Cao Xanh, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao liên doanh CTCP Bất động sản Gland và CTCP Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu thực hiện dự án NOXH tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông. Tổng vốn đầu tư 592 tỷ đồng. Dự án xây dựng 2 tòa nhà chung cư NOXH cao tối đa 10 tầng, với 300 căn hộ chung cư để bán, dự kiến hoàn thiện trong quý IV/2027.