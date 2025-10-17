Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Đức

(TBTCO) - Ngày 17/10/2025, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ phối hợp cùng FrankfurtRheinMain GmbH tổ chức sự kiện với chủ đề "Quan hệ kinh tế Việt Nam - Đức từ góc nhìn 50 năm quan hệ ngoại giao", nhằm tôn vinh hành trình hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Sự kiện ghi dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Trong suốt 5 thập kỷ qua, Việt Nam và Đức đã vun đắp mối quan hệ bền vững dựa trên sự tôn trọng, lợi ích kinh tế chung và hợp tác chiến lược. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo và đại diện cơ quan chính phủ, khối doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, và định hướng tương lai trong hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai quốc gia.

Ông Santiago Alonso Rodriguez - Tham tán thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Khánh Huyền

Phát biểu tại sự kiện, ông Santiago Alonso Rodriguez - Tham tán thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức, mà còn tôn vinh hành trình phát triển kinh tế của hai nước. Qua thời gian, kinh tế và thương mại đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc nhất trong quan hệ song phương, góp phần vun đắp tình hữu nghị, hướng tới tương lai và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia”.

Là một doanh nghiệp thuộc Chính phủ Liên bang Đức, GIZ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ Đức thực hiện các mục tiêu hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững. Tại Việt Nam, GIZ đã hoạt động gần 35 năm, tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: Phát triển kinh tế bền vững; Chính sách môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững; Năng lượng; Đào tạo nghề.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Kinh tế Đối ngoại, Bộ Tài chính, chia sẻ, đối với trụ cột hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển, Chính phủ Đức đã cùng chia sẻ những thách thức chung của Việt Nam trong việc phấn đấu đạt được mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

"Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ và doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức sẽ vươn lên tầm cao mới, ngày càng đa dạng, phát triển và hiệu quả", ông Sơn phát biểu.

Được biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, đặc biệt sau Hiệp định Hợp tác Kỹ thuật năm 1991, CHLB Đức đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường năng động, cởi mở và hướng tới phát triển xanh.

Hiện nay, CHLB Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Đức trong khu vực ASEAN. Các tập đoàn lớn đầu tiên của Việt Nam như Vietinbank, FPT hay Vinfast bắt đầu thâm nhập thị trường Đức và châu Âu vào đầu những năm 2010 thông qua thành lập các chi nhánh tại vùng FrankfurtRheinMain.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), có hiệu lực từ năm 2020, cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đang tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.

GIZ đã ra mắt cuốn tư liệu về 50 năm hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam và CHLB Đức. Ảnh: Khánh Huyền

Đóng góp cho sự kiện kỷ niệm đặc biệt này, GIZ đã ra mắt cuốn tư liệu về 50 năm hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam và CHLB Đức, trong đó điểm lại những dấu ấn nổi bật về hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, lễ kỷ niệm 50 năm là dịp để Việt Nam và Đức tái khẳng định những giá trị chung, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhân dân hai nước.

Về đầu tư, với vị thế địa-chính trị của Việt Nam tại khu vực, nền kinh tế năng động và lực lượng lao động trẻ, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn để mở rộng đầu tư, kinh doanh. Đến nay, CHLB Đức xếp thứ 17 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 503 dự án với tổng vốn đăng ký 2,9 tỷ USD tập trung vào các tỉnh, thành phố có kết cấu hạ tầng phát triển như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Hiện đang có hơn 530 doanh nghiệp Đức đã và đang hoạt động tại Việt Nam, trong số đó có các tập đoàn lớn của Đức như Siemens, Bosch và Deutsche Bank.