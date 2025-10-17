Nhiều chi cục Dự trữ nhà nước khu vực hoàn thành kế hoạch nhập thóc năm 2025

(TBTCO) - Theo thông tin từ Ban Tài chính - Quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước), đến ngày 15/10/2025, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành mua nhập bổ sung gần 60.000 tấn thóc dự trữ quốc gia năm 2025, đạt khoảng 80% kế hoạch giao. Hiện còn 5 đơn vị được gia hạn thời gian hoàn thành nhập thóc dự trữ quốc gia tới ngày 31/10/2025.

4/9 đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch

Theo ông Hồ Quang Thanh - Trưởng ban Ban Tài chính - Quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước), thống kê đến ngày 15/10/2025, 9 chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã mua nhập bổ sung vào kho dự dự trữ quốc gia gần 60.000 tấn thóc năm 2025, đạt khoảng 80% kế hoạch giao. Trong đó 4 đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch, bao gồm: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI hoàn thành trước hạn mua nhập kho dự trữ quốc gia 4.000 tấn thóc; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX hoàn thành trước hạn mua nhập kho dự trữ quốc gia 6.600 tấn thóc; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII hoàn thành trước hạn mua nhập kho dự trữ quốc gia 2.000 tấn thóc; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII hoàn thành trước hạn mua nhập kho dự trữ quốc gia 1.000 tấn thóc.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX hoàn thành kế hoạch trước hạn mua bổ sung 6.600 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025. Ảnh: Nguyễn Văn Hướng

Là một trong những đơn vị hoàn thành kế hoạch sớm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX Nguyễn Văn Diện cho biết, triển khai thực hiện các quyết định của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Quyết định số 499/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX (quản lý các điểm kho trên địa bàn Quảng Trị, TP. Huế) đã khẩn trương xây dựng phương án triển khai chi tiết, xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 6.600 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025. Đơn vị phân chia kế hoạch thành 11 gói thầu, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đã triển khai đóng mở thầu vào ngày 11/8/2025.

Thông tin về quá trình đấu thầu, ông Diện cho biết, cùng với 8 chi cục dự trữ nhà nước khu vực, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX tiến hành đóng mở thầu 11 gói thầu mua 6.600 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025, đánh giá hồ sơ dự thầu, triển khai các bước theo quy định của Luật Đấu thầu và đến ngày 28/8/2025 thực hiện ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Đến ngày 8/10/2025, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao, sớm hơn 7 ngày so với quy định.

Tiến độ mua nhập thóc dự trữ quốc gia tại các chi cục: Tính đến ngày 15/10/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã mua nhập hơn 6.385 tấn thóc, đạt 93,9% kế hoạch; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã mua nhập hơn 13.775 tấn thóc, đạt 50,09% kế hoạch; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII đã mua nhập hơn 17.538 tấn, đạt 99,6% kế hoach; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đã mua nhập hơn 2.71 tấn, đạt 31,98% kế hoạch; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã mua nhập hơn 5.966 tấn thóc, đạt 99,44% kế hoạch.

Kể từ lúc triển khai các quy trình đấu thầu đến trước khi ký kết hợp đồng với nhà thầu, đơn vị đã chủ động rà soát, kiểm tra, chuẩn bị kho tàng, đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản thóc dự trữ quốc gia theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản có liên quan. Đơn vị cũng đã sử dụng vật tư, công cụ, dụng cụ để kê lót, bảo quản thóc nhập kho dự trữ quốc gia theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

"Trong suốt quá trình nhập thóc, đơn vị cũng đã theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức nhập thóc, gạo chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng thóc theo quy định và tiến độ giao nhận; hồ sơ tài liệu đảm bảo tuân thủ theo quy định của hợp đồng và các văn bản khác có liên quan", lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX chia sẻ.

Gia hạn thời nhập thóc dự trữ quốc gia tới ngày 31/10/2025

Mới đây, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký văn bản số 1467/CDT-TCQLH gửi các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: I, III, VII, VIII, X gia hạn thời gian hoàn thành nhập thóc, gạo vào kho dự trữ quốc gia.

Theo đó, trên cơ sở các văn bản đề xuất của các chi cục dự trữ nhà nước về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn nhập thóc, gạo vào kho dự trữ quốc gia. Sau khi xem xét, Cục Dự trữ Nhà nước đã thống nhất với đề nghị của các chi cục dự trữ nhà nước trên gia hạn thời gian hoàn thành nhập thóc, gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2025 do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ gây hư hỏng các nhà kho nằm trong kế hoạch, ảnh hưởng tới tiến độ nhập hàng. Cụ thể, thời hạn hoàn thành nhập thóc vào kho Dự trữ Quốc gia được gia hạn đến hết ngày 31/10/2025; thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia được gia hạn đến hết ngày 15/11/2025.

Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, VIII, X có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà thầu để hoàn thành việc sửa chữa nhà kho bị thiệt hại, tổ chức nhập hàng đảm bảo chất lượng, số lượng, an toàn tuyệt đối và tuân thủ quy định hiện hành.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III Nguyễn Văn Định cho biết, trước đó đơn vị đã có công văn số 846/DTKV.III-QLH gửi Cục Dự trữ Nhà nước cho gia hạn thời gian thực hiện nhập lương thực kế hoạch mua bổ sung năm 2025.

Theo đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã tổ chức lựa chọn nhà thầu mua 27.500 tấn thóc thuộc kế hoạch mua bổ sung năm 2025. Toàn bộ 27.500 tấn thóc (28 hợp đồng thóc) đã được ký kết với các nhà thầu trúng thầu và đang được thực hiện. Đến ngày 10/10/1025 đơn vị đã nhập kho 20.192 tấn thóc, đạt 73,43%.

Tuy nhiên, do diễn biến thời tiếp khá phức tạp, mưa bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra. Chỉ từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 liên tiếp xảy ra 3 cơn bão, hoàn lưu bão gây ra mưa lớn, ngập lụt ở nhiều nơi. Trong suốt thời gian xảy ra mưa bão, các điểm kho phải dừng nhập hàng để phòng chống bão, bảo đảm an toàn về tài sản và hàng hóa cũng như đảm bảo về chất lượng hàng nhập kho. Về phía khách hàng, do mưa bão kho chứa hàng của khách hàng bị ngập lụt, tàu chở hàng phải cập cảng nhiều nơi để trú bão,... Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước cho gia hạn thời gian nhập thóc đến hết ngày 31/10/2025.