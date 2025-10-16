Tăng hiệu quả quản lý dự trữ quốc gia qua công tác kiểm tra

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước luôn chú trọng triển khai công tác kiểm tra. Các nội dung ghi nhận, kiến nghị qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dự trữ quốc gia.

Chủ động phòng ngừa các vi phạm

Ngày 5/8/2025, Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành được ban hành đã tạo hành lang pháp lý để các đơn vị được giao chức năng kiểm tra chuyên ngành triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã và đang tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát nội bộ; chủ động phát hiện sớm vi phạm, tiêu cực trong quản lý, điều hành; đồng thời răn đe, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bám sát chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra nội bộ của Cục DTNN đã ngày càng đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cục DTNN xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; công tác tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

Kiểm tra chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình thực hiện việc chấp hành các chính sách, chế độ, định mức trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý và sử dụng vốn mua, bán hàng dự trữ quốc gia (DTQG); việc chấp hành chế độ chi bảo quản, nhập, xuất hàng DTQG, xuất hàng DTQG cứu trợ, viện trợ, hỗ trợ chính sách; việc quản lý, sử dụng tài sản công, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư thiết bị phục vụ công tác bảo quản tại đơn vị và đánh giá hiệu quả của các dự án, tài sản đã được đầu tư, mua sắm...

Theo Cục DTNN trong 9 tháng năm 2025, Cục DTNN đã triển khai 7 đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra hồ sơ chất lượng gạo, điều kiện đảm bảo nhập hàng và quy trình lựa chọn nhà thầu mua gạo dự trữ quốc gia nhập kho và kiểm tra việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại các chi cục DTNN khu vực.

Các nội dung ghi nhận, kiến nghị qua công tác kiểm tra đã đảm bảo chủ động phòng ngừa các vi phạm, góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh công khai minh bạch Ngành DTNN luôn coi trọng việc tự kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công khai minh bạch, phát huy vai trò giám sát của xã hội, tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là lĩnh vực luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Theo đó, Ngành DTNN đã quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Bộ Tài chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản, đấu thầu, mua sắm hàng dự trữ quốc gia; 100% gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu qua mạng, do đó bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả. Bên cạnh đó, Cục DTNN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý văn bản, điều hành công việc; chỉ trả lương qua tài khoản; tổ chức họp trực tuyến, một cuộc họp gồm nhiều nội dung..., qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn ngành DTNN đã tổ chức 87 lớp bồi dưỡng cho 439 cán bộ, công chức tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, trong bối cảnh tinh gọn, sắp xếp bộ máy Nhà nước, thực hiện Chỉ thị số 03/CT- BTC ngày 3/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Tài chính, Cục DTNN đã ban hành và thực hiện quyết định về sắp xếp, bố trí công tác nhân sự tại các đơn vị thuộc cục.

Cục trưởng Cục DTNN đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chi cục DTNN khu vực, lãnh đạo cấp phòng và điểm kho thuộc chi cục DTNN khu vực đối với giai đoạn sắp xếp Tổng cục DTNN (3 cấp) thành mô hình Cục DTNN (2 cấp) tại thời điểm 1/3/2025 và giai đoạn sắp xếp theo địa giới hành chính cấp tỉnh tại thời điểm ngày 1/7/2025.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp lãnh đạo, các đơn vị nên trong 9 tháng năm 2025, toàn ngành DTNN không phát sinh vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nào.

Để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong thời gian tới, Cục DTNN tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong lĩnh vực DTQG, đặc biệt là tham mưu cho Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Dự trữ quốc gia để phù hợp với thực tiễn và bối cảnh tình hình sau khi hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình 2 cấp; tiếp tục thực hiện tốt công khai, minh bạch trong các hoạt động. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh; dự báo trước tình hình để có giải pháp phòng, ngừa chủ động; tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị...

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong ngành DTNN, giữa Cục DTNN với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị quản lý hàng dự trữ thuộc các bộ, ngành khác, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan.