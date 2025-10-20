Chứng khoán ngày 20/10: Áp lực bán lan rộng, VN-Index giảm điểm mạnh phiên đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/10) vừa trải qua những phiên giao dịch đầy biến động khi sắc đỏ bao phủ phần lớn bảng điện. Áp lực bán lan rộng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sang các nhóm ngành còn lại khiến VN-Index lùi sâu.

VN-Index giảm hơn 90 điểm

Thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần này diễn biến khá tiêu cực, phiên giảm điểm sốc đầu tiên sau giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 4/2025 đến nay. VN-Index giảm điểm nhẹ đầu phiên với thanh khoản thấp, áp lực sau đó gia tăng mạnh dần và lực bán gia tăng mạnh đột biến trong cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -94,76 điểm, về mức 1.636,43 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 20/10.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VTP (+4,5), CTR (+3,88 ), VAB (+3,98), HT1(+1,98), DHA (+1)..... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: SSI (-6,99), MSN (-6,93), HPG (-6,96), VIC (-4,46), VHM (-6,9)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 34 mã tăng giá, 19 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 325 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, nhà đầu tư hoảng loạn bán mạnh hầu hết các mã cổ phiếu trên toàn thị trường khiến độ mở nghiêng hẳn về sắc đỏ với 20/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Công nghệ viễn thông là nhóm ngành hiếm hoi duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, hóa chất, chứng khoán và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -106,28 điểm về mức 1.870,86 điểm. Trong rổ VN30, toàn bộ số cổ phiếu trong rổ đều giảm giá.

Khối lượng giao dịch tăng đột biến trong ngày đà bán tháo diễn ra mạnh mẽ với thanh khoản khớp lệnh tăng +62,7% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.710 triệu cổ phiếu (+34,07%), tương đương giá trị đạt 53.405 tỷ đồng (+26,63%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -13,09 điểm về mức 263,02 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -2,36 điểm về mức 110,31 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 2.042 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.962 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 122 tỷ đồng. Theo sau, DIG là mã tiếp theo được gom mạnh 117 tỷ đồng. Ngoài ra, VJC và VHM cũng được mua lần lượt 114 và 77 tỷ đồng. Ngược lại, MSN là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 655 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu CTG và STB cũng bị "xả" 264 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 86 tỷ đồng.

Xu hướng tăng điểm có thể đã bị phá vỡ

Phiên giao dịch đầu tuần bao trùm sắc đỏ khi VN-Index chịu áp lực bán mạnh chỉ trong vòng 30 phút cuối phiên. Rất nhiều mã đóng cửa với biên độ giảm kịch sàn khi lượng cung áp đảo mạnh mẽ và VN-Index không cho thấy sức phản kháng nào đáng kể xuyên suốt. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu đơn lẻ thuộc nhóm Viettel vẫn cho thấy lực đỡ mạnh mẽ như VTP (+4,5%), CTR (+3,9%) khi sắc xanh được giữ vững trước cơn bão càn quét toàn bộ thị trường

Trong phiên hôm nay, riêng rổ VN30 có 13 mã giảm hết biên độ và 4 trong số này thuộc top 10 vốn hóa của chỉ số, là TCB, VPB, MBB và HPG. 6 trụ còn lại cũng rất yếu: VIC giảm 4,46%, VCB giảm 4,04%, VHM giảm 6,9%, CTG giảm 6,32%, BID giảm 6,53%, FPT giảm 1,25%.

Trong 14 cổ phiếu ngân hàng của rổ VN30 có 8 mã giảm sàn, ngoài ra thêm EIB và OCB. Trong 27 mã nhóm này ở các sàn vẫn còn VAB và NVB xanh. Tuy nhiên 24 mã khác giảm quá 2%, thậm chí 20 mã giảm vượt 3%. Như vậy thị trường đã không còn nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào có thể cân bằng lại được, nhất là khi nhóm Vin cũng lao dốc cực mạnh.

Nhóm đi ngược dòng chỉ có vài cổ phiếu mạnh rõ nét, còn lại đều nhờ không có thanh khoản. VTP tăng 4,5% với thanh khoản 352,2 tỷ đồng; CTR tăng 3,88% với thanh khoản 118,7 tỷ đồng; VAB tăng 3,98% với thanh khoản 54,6 tỷ đồng…

VN-Index có phiên giảm mạnh thứ 2 trong năm 2025 tính tới thời điểm hiện nay. Ảnh: T.L

VN-Index có phiên giảm mạnh thứ 2 trong năm 2025 tính tới thời điểm hiện nay. Phiên đầu tiên là (ngày 03/04/2025) VN-Index giảm mạnh (-6,68%) do ảnh hưởng của thuế quan đối ứng và phiên hôm nay. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên (-5,47%), thiết lập mức giảm lịch sử về điểm số (-94,76 điểm). Đi kèm với với đó là thanh khoản dâng cao, khối lượng khớp lệnh tăng mạnh mức bình quân 20 phiên (+62,7%) cho thấy áp lực bán là rất lớn.

Kết phiên, VN-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ (1.655 – 1.665) điểm, phá vỡ xu hướng tăng điểm đã hình thành trong 2 tuần trước đó. Ở thời điểm hiện tại quán tính giảm điểm có thể còn rất lớn và không loại trừ khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới khi áp lực bán giải chấp “call margin” sẽ được kích hoạt.

Các chuyên gia cho rằng mốc hỗ trợ kỹ thuật cho đợt giảm lần này sẽ về quanh ngưỡng 1.560 điểm. Lợi nhuận có được trong các vị thế mua trước đó đã bị thị trường cuốn phăng trong phiên giảm mạnh hôm nay nên nhà đầu tư cần thận trọng hơn trọng việc bắt đáy. Chờ thị trường phản ứng ở vùng hỗ trợ 1.560 điểm mới xem xét quay trở lại vị thế mua./.