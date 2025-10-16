Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index ghi nhận đỉnh mới, khối ngoại mua ròng trở lại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (16/10) khép lại với sắc xanh, đánh dấu sự trở lại của đà tăng sau 2 phiên điều chỉnh. Lực cầu mạnh lên ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và bất động sản đã giúp VN-Index bứt phá tăng điểm và ghi nhận mức đỉnh lịch sử mới, trong khi khối ngoại cũng quay lại mua ròng.

VN-Index tăng gần 9 điểm

Trong phiên giao dịch hôm nay, sau 2 phiên giảm điểm với mức độ phân hóa tích cực dần, VN-Index trong phiên hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.750 điểm. Thị trường sau đó có diễn biến khá tích cực ở các cổ phiếu bán lẻ và bất động sản vốn hóa trung bình, các mã có kết quả kinh doanh tốt là động lực giúp thị trường tăng điểm trở lại với thanh khoản cải thiện. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,9 điểm, lên mức 1.766,86 điểm, thiết lập mức đỉnh mới cao hơn so với mức đỉnh ghi nhận trong ngày 13/10 là 1.765,12 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 16/10.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+3,24), MSN (+2,11), VJC (+1,49), GEE (+1,03), VRE (+0,80)… Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-1,84), CTG (-1,20), VPB (0,89), VPL (-0,64), GVR (-0,23)…

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 180 mã tăng giá, 57 mã giữ giá tham chiếu, có 129 mã giảm giá.

Thị trường phục hồi tương đối tốt trong ngày, sự phân hóa giữa các nhóm ngành diễn ra khá mạnh mẽ khi độ mở cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm. Nhựa, bán lẻ và hàng không là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, cảng biển và công nghệ viễn thông là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +12,63 điểm lên mức 2.022,27 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng, khi có 13 mã tăng, 5 mã giữ giá tham chiếu và có 12 mã giảm giá.

Thị trường duy trì sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh duy trì tương đương so với phiên trước và cao hơn +12,9% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 1.183 triệu cổ phiếu (-0,39%), tương đương giá trị đạt 40.372 tỷ đồng (+6,20%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,96 điểm lên mức 277,08 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,05 điểm, lên mức 112,37 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng, với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt +545 tỷ đồng. NLG +299 tỷ đồng, DXG +245 tỷ đồng và GEX +200 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, SHB -165 tỷ đồng, SSI -114 tỷ đồng, HPG -104 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 131 tỷ đồng

Dòng tiền luân chuyển phân hóa rõ nét

Thị trường chứng khoán hôm nay cho thấy một bức tranh tương đối tích cực trong ngày đáo hạn phái sinh khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ trong 30 phút giao dịch cuối phiên, đưa VN-Index kết phiên với cây nến “rút chân” quanh vùng giá 1.760 điểm.

Điểm nhấn giao dịch thuộc về nhóm cổ phiếu ngành bất động sản khi nhận được sự chú ý của dòng tiền với những cái tên đóng cửa trong sắc tím như NLG, DXG, DIG. Song hành cùng các “cổ đất”, một số mã bluechip cũng ghi nhận đà tăng ấn tượng, góp phần không nhỏ vào lực đẩy thị trường tại vùng giá cung cầu giằng co như MSN (+6,91%), PNJ (+6,97%) và VIC (+6,38%).

Trong khi đó, VHM cùng một số cổ phiếu “nhà băng” chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng -1,5%.

Sắc xanh đã quay trở lại trên thị trường chứng khoán trong phiên 16/10. Ảnh: T.L

Sắc xanh đã quay trở lại sau 2 phiên điều chỉnh trước đó. Biên độ tăng điểm không quá lớn và thanh khoản chưa có sự bùng nổ, nên không tác động nhiều đến xu hướng đã hình thành từ các phiên trước. Diễn biến thị trường đã cải thiện tích cực sau giai đoạn chỉ số phụ thuộc phần lớn vào số ít cổ phiếu. Độ rộng thị trường tích cực hơn và dòng tiền cho thấy đang mở rộng, luân chuyển các vị thế ngắn hạn giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, được kỳ vọng tích cực khi khối ngoại giải ngân và các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực.

Dù vẫn duy trì quan điểm tích cực, song các chuyên gia cũng cho rằng, nhà đầu tư cần hạn chế việc mua đuổi. Thay vào đó, nên tiếp tục nắm giữ trạng thái và căn nhịp chỉnh để mở thêm vị thế mua ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận. Vị thế mua ròng được kích hoạt mạnh mẽ hơn nếu VN-Index có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.720 điểm. Nhà đầu tư nên đánh giá đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng. Bên cạnh đó, có thể ưu tiên xem xét các mã đầu ngành có diễn biến giá tích cực khi khối ngoại mua ròng tốt trở lại và kiểm soát rủi ro với các vị thế ngắn hạn./.