Bài 3: Quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân

Ngành Tài chính: Quản trị nội ngành để hệ thống vận hành thông suốt

(TBTCO) - Cùng lúc với việc triển khai hàng loạt nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp bộ máy, vận hành mô hình chính quyền hai cấp cũng như khối lượng lớn công việc quản lý nhà nước, việc bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nội ngành được Bộ Tài chính coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Đôn đốc, hướng dẫn kịp thời để dòng vốn thông suốt

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã liên tục có chỉ đạo sát sao và xuyên suốt để công tác giải ngân được đẩy nhanh, hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 theo yêu cầu của Chính phủ.

Với vai trò là đơn vị đầu mối theo dõi, tổng hợp và đôn đốc công tác giải ngân trong toàn ngành, Cục Kế hoạch - Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao vốn đầu tư và các đơn vị liên quan để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Dự án Trụ sở cơ quan Hải quan Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Cục cũng ban hành nhiều văn bản đôn đốc, tăng cường công tác giám sát, phân tích số liệu, cập nhật tiến độ giải ngân, gửi báo cáo tổng hợp phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Bộ. Các đơn vị thực hiện dự án được yêu cầu cập nhật định kỳ tình hình giải ngân, báo cáo cụ thể những nguyên nhân chậm trễ và đề xuất biện pháp xử lý.

Dù vậy, quá trình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đan xen. Trong bối cảnh bộ máy đang tinh gọn, nhân sự điều chuyển, việc duy trì nhịp độ điều hành và giải ngân thông suốt là một thử thách không nhỏ. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến không ít dự án phải tạm dừng để rà soát lại quy mô, chủ đầu tư và nguồn vốn.

Ở một số đơn vị, tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn còn hiện hữu, dẫn đến việc giải ngân chậm dù vốn đã được bố trí. Cùng một mặt bằng cơ chế, chính sách và chỉ đạo chung, có đơn vị triển khai chủ động, linh hoạt, nhưng cũng có đơn vị còn thụ động, chưa quyết đoán.

Ngoài ra, quá trình điều chỉnh danh mục đầu tư, thẩm định hồ sơ, hoàn thiện thủ tục thanh toán ở một số dự án vẫn mất nhiều thời gian do yêu cầu phối hợp giữa các đầu mối. Do đó, kết quả giải ngân chưa đạt như yêu cầu, một số đơn vị thuộc Bộ có kết quả giải ngân thấp làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn ngành Tài chính. Đây là những thực tế mà Cục Kế hoạch – Tài chính đã nắm bắt kịp thời và báo cáo lãnh đạo Bộ, đề xuất các biện pháp tháo gỡ.

Giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

Trước tình hình đó, đầu quý 3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BTC về việc tập trung, khẩn trương, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính, tại số 6-8 Phan Huy Chú, trước ngày khánh thành.

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính quán triệt nghiêm túc, triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phù, Thủ tướng Chính phù và Bộ trưởng Bộ Tài chính để đẩy mạnh giải ngân vốn đẩu tư công. Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

“Kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân”, Chỉ thị nêu rõ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách trong trường hợp giải ngân không đạt tỷ lệ cam kết, dự án bị cắt giảm vốn do không giải ngân hết sổ vốn được giao hoặc dự án không được bố trí vốn dể thực hiện do giải ngân chậm tiến độ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án. Từng nhiệm vụ, dự án phải được lập kế hoạch giải ngân chi tiết và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Cũng tại Chỉ thị, Bộ trưởng giao Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát toàn diện việc giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị thuộc Bộ, các Ban Quản lý dự án và các Chủ đầu tư.

Cục chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan đưa kết quả giải ngân vốn dầu tư công năm 2025 là một tiêu chí vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ trong công tác năm 2025.

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Kế hoạch – Tài chính đã tăng cường làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư; hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; nội dung vượt thẩm quyền báo cáo kịp thời Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách để chỉ đạo giải quyết. Tinh thần xuyên suốt là không để các dự án chậm tiến độ chỉ vì thủ tục hành chính, bảo đảm dòng vốn được luân chuyển đúng kế hoạch, kịp thời phục vụ hoạt động chuyên môn của các đơn vị trong ngành.

Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính, tại số 6-8 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, Hà Nội.

Để tiếp tục đẩy nhanh hơn tiến độ giải ngân, ngày 22/10/2025, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2025 của Bộ Tài chính.

Ngay sau đó, ngày 23/10/2025, Văn phòng Bộ Tài chính đã có thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp. Theo đó, để hoàn thành kế hoạch đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ưu tiên khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch giải ngân vốn, trong đó phải lấy lại được các tiến độ đã bị chậm, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Những nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách, tuyệt đối không được chậm trễ. Thủ trưởng các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Theo tổng hợp của Cục Kế hoạch – Tài chính, đến hết tháng 10/2025, tiến độ giải ngân đầu tư công nội ngành đã có chuyển biến tích cực hơn, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là kết quả của tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm cao của công tác quản trị nội ngành trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và yêu cầu sắp xếp tổ chức đồng thời.