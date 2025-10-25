Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(TBTCO) - Trong chương trình làm việc tại Điện Biên, chiều 25/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính đã đến dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu thờ tự Đại tướng.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng). Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn thành kính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tiếp đó, đoàn đã trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương, thăm viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam, Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập (phường Điện Biên Phủ), Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa) và Đền Hoàng Công Chất (xã Thanh An).

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến, anh dũng chiến đấu và hy sinh bảo vệ mảnh đất biên cương, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại; góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng dâng hương phần mộ liệt sĩ.

Ngày mai (26/10), theo chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Đoàn công tác theo Quyết định số 2179/QĐ-TTg ngày 6/10 của Thủ tướng Chính phủ sẽ đi thực tế cơ sở tại xã Thanh Nưa và làm việc với tỉnh Điện Biên.