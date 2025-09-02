Chỉ một con đường quyết liệt cải cách

(TBTCO) - Chi trong chưa đầy 5 tháng từ cuối tháng 12/2024 đến đầu tháng 5/2025, "bộ tứ trụ cột" đã được Bộ Chính trị ban hành gồm Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-nQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW; trong bối cảnh, như nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Chi có cải cách quyết liệt, bền bi và hiệu quả mới giúp đất nước ta vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới".

Đã đi được hơn nửa chặng đường của năm 2025 - năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới với con đường 20 năm để Việt Nam đạt được mục tiêu là quốc gia phát triển. “Chúng ta phải xác định rõ: muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn cũ. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất”, theo Tổng Bí thư, “bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045”.

Câu chuyện Việt Nam

Ngày 24/12/2024, tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Lễ ký Công ước. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, Công ước sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025 với tên gọi là “Công ước Hà Nội”.

Và như vậy, địa danh Hà Nội gắn liền với một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng để giải quyết một trong những thách thức của thế kỷ XXI. Đây là lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được ghi danh và gắn với một điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Lựa chọn này phản ánh vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước.

Đăng cai Lễ mở ký “Công ước Hà Nội” cũng sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò một thành viên có trách nhiệm, tin cậy của cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tham gia dẫn dắt quá trình xây dựng và định hình các khuôn khổ quản trị số toàn cầu, bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tạo tiền đề triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số để đưa đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường nhắc đến sự kiện này với niềm tự hào và gọi đó là một trong những phần sinh động làm nên câu chuyện Việt Nam. “Trong quan hệ với bạn bè láng giềng, truyền thống, các đối tác chủ

chốt, quan trọng, cả ở bình diện song phương và đa phương, tiếp nối kinh nghiệm, thành quả của các thế hệ đi trước, “câu chuyện Việt Nam” ngày càng được thế giới quan tâm, được đón nhận với sự ngưỡng mộ, khâm phục và thiện cảm của bạn bè quốc tế” - Chủ tịch nước Lương Cường nhận định.

“Sự kiện Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/12/2024 đồng thuận thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với tên gọi “Công ước Hà Nội” - một vấn đề thời sự của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, sẽ được mở ký tại Hà Nội trong năm 2025, một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, cũng như sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và thực chất của chúng ta trước những vấn đề toàn cầu” - Chủ tịch nước cho biết.

Cùng nhau thắp lửa Nghị quyết 57 ban hành ngày 22/12/2024, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột tăng trưởng mới, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên số. Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 59, ban hành ngày 24/1/2025, khẳng định hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân tộc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Tinh thần của Nghị quyết 59 là nội lực, bao gồm sức mạnh của nền kinh tế, văn hóa, thể chế, nguồn nhân lực, phải được đặt ở vị trí quyết định; ngoại lực chỉ là nguồn bổ sung, hỗ trợ quá trình phát triển, bảo đảm hội nhập toàn diện, sâu rộng mà vẫn giữ vững độc lập tự chủ, nâng cao năng lực tự cường và khả năng thích ứng trước mọi biến động toàn cầu. Nghị quyết 66, ban hành ngày 30/4/2025 khẳng định, pháp luật không chỉ đơn thuần là công cụ điều chỉnh hành vi xã hội, mà phải được xem là cơ sở tổ chức, vận hành quyền lực nhà nước, là nền tảng vững chắc để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, và là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết 68, ban hành ngày 4/5/2025 đề ra mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp khoảng 50% GDP. Phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu về mặt kinh tế, mà còn là mệnh lệnh chính trị, nhằm củng cố nền tảng tự chủ kinh tế quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong một thế giới đầy biến động. Khẳng định có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc vào một tương lai tươi sáng của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi: “Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa Đổi mới - Khát vọng - Hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045”.

Chủ tịch nước cũng đồng thời nhắc đến một bản sắc độc đáo mà ít dân tộc nào có được trong hành trình viết lên “câu chuyện Việt Nam” là kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh để “giữ nước từ xa, giữ nước từ khi nước còn chưa nguy”, không để bị động, bất ngờ theo phương châm “quốc phú, binh cường, nội yên, ngoại tĩnh”, “trong ấm, ngoài êm”.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động đối ngoại, ngoại giao một cách tích cực, chủ động, hiệu quả thiết thực, đặc biệt là ở cấp cao. Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã thực hiện hàng loạt chuyến thăm đến nhiều nước, dự các hội nghị quốc tế. Nổi bật là chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Indonesia và Singapore. Việt Nam cũng đón tiếp các đoàn của nhiều nước và tổ chức quốc tế. Trong đó có 9 đoàn do nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu.

Cùng với các chuyến thăm cấp cao, Việt Nam tham dự, đăng cai tổ chức và đóng góp tích cực vào các hội nghị quốc tế như: Đại hội lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện quốc tế (IPU-150), Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu2030 (P4G) lần thứ 4, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46..

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng mạng lưới 32, khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có toàn bộ 5 nước là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nền kinh tế của Nhóm G7. Tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao. Năm 2024, tăng trưởng GDP đạt 7,09% (vượt mục tiêu 6 - 6,5%), thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới; Quy mô nền kinh tế gần 500 tỷ USD, tăng gần 100 lần so với năm 1986, đứng thứ tư Đông Nam Á và thứ 34 thế giới; Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2024 đạt 507 tỷ USD, xếp thứ 32/193 toàn cầu.

Bản lĩnh nội tại

Việt Nam đã và đang tiếp tục viết những trang rực rỡ cho câu chuyện của chính mình. Đó là câu chuyện về một Việt Nam vươn lên từ gian khó bủa vây, trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài; một Việt Nam quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GDP đột phá hơn 8% trong năm 2025 và duy trì ở mức hai con số trong những năm tiếp theo; phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045; một Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; đóng góp ngày càng nhiều hơn vào cục diện chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Tất cả những chuyển động như vậy được kết tinh lại tạo nên linh hồn cho một trong bốn trụ

cột cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh: Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Sự ra đời của Nghị quyết 59 là quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn sâu sắc: hội nhập quốc tế không chỉ là mở cửa, giao lưu, mà là một sự nghiệp tổng hợp, đòi hỏi sự chủ động, tích cực và phải rất bản lĩnh.

Ở một trụ cột khác là Nghị quyết 57-NQ/TW tạo đột phá thực sự về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ Chính trị xác định rõ: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Muốn tiến nhanh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới, không có con đường nào khác ngoài con đường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Nghị quyết 66-NQ/TW quyết định sự thành công của quá trình vươn mình của dân tộc. Nghị quyết 66-NQ/ TW nêu rõ: Đổi mới căn bản công tác xây dựng và thi hành pháp luật là nội dung cốt lõi, nền tảng cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết 66 chính là lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thực chất, vì nhân dân phục vụ, đồng thời tạo ra động lực bền vững cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trong thế kỷ XXI.

Còn Nghị quyết 68-NQ/ TW đặt nền móng cho sự chuyển biến toàn diện về

chính sách phát triển kinh tế tư nhân: từ việc “thừa nhận” sang “bảo vệ, khuyến khích, thúc đẩy”, từ “bổ trợ” sang “dẫn dắt phát triển”. Đây là sự lựa chọn chiến lược đúng đắn, cấp thiết, mang tầm nhìn dài hạn, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Nghị quyết khẳng định doanh nhân Việt Nam là “chiến sỹ trên mặt trận kinh tế” trong thời kỳ mới, vừa góp phần làm giàu cho bản thân, vừa thực hiện sứ mệnh cao cả, đó là dựng xây đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Bốn nghị quyết lớn của Bộ Chính trị đã cùng tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm đột phá chung của cả bốn nghị quyết là tư duy phát triển mới: từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “bảo hộ” sang “cạnh tranh sáng tạo”, từ “hội nhập bị động” sang “hội nhập chủ động”, từ “cải cách phân tán” sang “đột phá toàn diện, đồng bộ và sâu sắc”.

Nghị quyết 66 phát quang đường cho việc thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 57 và việc thực hiện đồng thời có kết quả 3 Nghị quyết 66, 68, 57 là phát quang đường cho việc thực hiện Nghị quyết 59. “Bộ tứ” này liên kết, tương trợ cho nhau như cỗ xe tứ mã đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên con đường phát triển.

"Bộ tứ trụ cột" đang mở ra bước ngoặt lịch sử cho những đổi mới, cải cách đột phá. Thực hiện công cuộc này không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển mà còn là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc.

"Bộ tứ trụ cột" cũng tạo ra bệ phóng vững chắc cho Việt Nam cất cánh, trên tinh thần được Tổng Bí thư Tô Lâm tóm tắt là: “Việt Nam cần học hỏi quốc tế, hợp tác sâu rộng, nhưng quan trọng hơn là phát triển bản lĩnh nội tại: khoa học công nghệ, thể chế linh hoạt, nguồn nhân lực chất lượng cao và tinh thần dân tộc kiên cường.