Nhà đầu tư mở mới hơn 300 ngàn tài khoản chứng khoán trong tháng 10

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.

Tính đến thời điểm cuối tháng 10, nhà đầu tư trong nước sở hữu 11,3 triệu tài khoản chứng khoán trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm 11,286 triệu tài khoản còn lại là nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 11,3% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới ồ ạt tài khoản chứng khoán trong bối cảnh VN-Index lập kỷ lục lịch sử trong tháng 10 vừa qua. VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm và duy trì đà tăng lên mức cao nhất trong tháng 10 đạt 1.766 điểm vào ngày 16/10, được hỗ trợ bởi kết quả nâng hạng thị trường và nền tảng kinh tế ổn định.

Mặc dù liên tục bán ròng nhưng số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 297 tài khoản trong tháng 10, cao hơn đôi chút so với mức tăng 268 tài khoản trong tháng trước. Cá nhân tăng 281 tài khoản trong khi tổ chức tăng 16 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 49.619 tài khoản./.