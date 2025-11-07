Đầu tư vào VLB 610 tỷ đồng, KSB lãi về gần 44,2 tỷ đồng trong 9 tháng

(TBTCO) - Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, mã: KSB) cho thấy, hiện tại KSB đang sở hửu 22,05% cổ phần tại Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hoà (mã ck: VLB). Với khoản đầu tư 610 tỷ đồng vào VLB, trong 9 tháng đầu năm 2025, KSB lãi 44,2 tỷ đồng.

1 mỏ đá thuộc quyền khai thác của VLB trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Kỳ Phương

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, KSB ghi nhận doanh thu thuần đạt 265 tỷ đồng (tăng 128% so với quý III/2024 116 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 35,4 tỷ đồng (tăng 191% so với quý III/2024 12,1 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 530 tỷ đồng và lợi nhuận 114 tỷ đồng, lần lượt tăng 87% và gấp 3,4 lần cùng kỳ.

Có thể thấy, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của KSB tăng 191% so với cùng kỳ đến từ doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ khi tăng 170 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu cho thuê đất (bất động sản khu công nghiệp) cũng tăng từ 18,7 tỷ đồng lên 73 tỷ đồng. Hiện tại, KCN Đất Cuốc đang gấp rút thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại cho phần mở rộng. KCN Hoa Lư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng. Công ty kỳ vọng tỷ trọng lợi nhuận mảng bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng mạnh vào năm 2026.

Động lực cho mảng vật liệu xây dựng là mỏ đá Tam Lập 3 với công suất khai thác 1 triệu m3 nguyên khối/năm đã đi vào hoạt động, góp phần gia tăng sản lượng. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu khai thác 3,5 triệu m3 đá xây dựng, tăng 59% so với thực hiện trong năm 2024. Trong đó, mỏ đá Tân Mỹ dự kiến khai thác 2,2 triệu m3, Tam lập 3 góp 1,1 triệu m3 và Thiện Tân 7 dự kiến 300.000 m3.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tại công ty mẹ KSB có là 197 cán bộ công nhân viên lao động. Tại ngày 30/9/2025, KSB bao gồm công ty mẹ, 4 công ty con và 1 công ty liên kết gián tiếp.

Cụ thể bao gồm: Hợp tác xã DV Vận tải - Khai khoáng Thăng Long (Đồng Nai), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. KSB sở hửu tại công ty này với tỷ lệ 100%.

Thứ 2 là Công ty TNHH Cao lanh Minh Long (Bình Dương cũ, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, KSB sở hửu tại công ty này với tỷ lệ 100%.

Thứ 3 là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công Nghiệp KSB Bình Dương (Bình Dương, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính, KSB sở hửu tại công ty này với tỷ lệ 100%.

Thứ 4 là Công ty CP Đầu tư Hoa Lư Bình Phước (Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai), hoạt động trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, KSB sở hửu tại công ty này với tỷ lệ 88,24%.

Ngoài ra, KSB có sở hữu 1 công ty liên kết gián tiếp là Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (mã ck: VLB), KSB sở hữu tại công ty này với tỷ lệ 22,05%.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo KSB cho biết, mỏ đá Tam Lập 3 đã thực hiện khai thác từ tháng 1. Trong hoạt động khai thác mỏ, năm đầu thường chỉ đạt 50% công suất và từ năm thứ hai trở đi dự kiến đạt 100% công suất.

Trên bảng cân đối kế toán, công ty ghi nhận tổng tài sản tại cuối quý III đạt 5.075 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ so với đầu năm. Tài sản KSB tập trung chủ yếu ở khoản phải thu 3.137 tỷ đồng (cả ngắn và dài hạn), riêng phải thu khác là 2.266 tỷ đồng.