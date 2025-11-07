Cần nhân rộng các điển hình tốt về quản trị công ty và minh bạch

(TBTCO) - Chiều ngày 7/11/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2025. Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); ông Lê Xuân Hải - Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); đại diện lãnh đạo các đơn vị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSDC, HNX;… và đại diện các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên HNX.

Toàn cảnh Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2025 của HNX.

Khu vực kinh tế tư nhân đang giữ vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch HNX cho biết, qua 10 tháng năm 2025, thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến động khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đầy thách thức đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2025 ước tính tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một mức tăng trưởng rất cao, chỉ đứng sau mức tăng kỷ lục 9,44% của cùng kỳ năm 2022 (giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch) trong giai đoạn 2011 - 2025.

Cùng với đó, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận những tín hiệu hoạt động sôi động, thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt, thu hút dòng vốn mới. Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 31/10/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.639,65 điểm, tăng 29,4%, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 265,85 điểm, tăng 16,9% so với cuối năm 2024; mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 9.180,83 nghìn tỷ đồng, tăng 28,0% so với cuối năm trước, tương đương 79,8% GDP ước tính năm 2024; trong đó, vốn hóa thị trường sàn HNX đạt 447,94 nghìn tỷ đồng (chiếm 4,9% tổng vốn hóa thị trường), tăng 29,7% so với cuối năm 2024, sàn UPCoM đạt 1.475,52 nghìn tỷ đồng (chiếm 16,1%), giảm 3,8%. Về quy mô giao dịch, tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt 29.963 tỷ đồng/phiên, tăng 42,6% so với bình quân năm trước.

“Kết quả trên có được là nhờ các chính sách, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, một trong những động thái mạnh mẽ và xuyên suốt là thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện bình đẳng trong tiếp cận vốn, thị trường và thúc đẩy cải thiện quản trị doanh nghiệp” - Chủ tịch HNX cho hay.

Ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch HNX phát biểu khai mạc.

Một sự kiện đặc biệt của thị trường vốn cũng được Lãnh đạo HNX nhắc tới tại hội nghị là dấu mốc quan trọng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, nếu thuận lợi thì Việt Nam sẽ chính thức nâng hạng từ tháng 9/2026. Đây là thành quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ của Chính phủ và cả ngành tài chính. Trong đó, tháng 9/2025, Chính phủ đã ban hành Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện cơ chế thanh toán, tăng cường công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động thị trường.

“Việc được nâng hạng không chỉ khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng kinh tế và chất lượng điều hành chính sách của Việt Nam, mà còn là bước tiến chiến lược góp phần thúc đẩy phát triển thị trường vốn bền vững, hiệu quả, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc dẫn dắt, hỗ trợ nền kinh tế thực” - ông Phong nhấn mạnh.

Theo thông tin từ hội nghị, tính đến nay, tại HNX có 306 cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX; 889 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 695,89 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân có 254 cổ phiếu niêm yết (chiếm 83% trên tổng số mã niêm yết) và 564 cổ phiếu đăng ký giao dịch (chiếm 63,4% trên tổng số mã đăng ký giao dịch) với với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 458,81 nghìn tỷ đồng, chiểm 65,93% trong tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch tại HNX.

Theo lãnh đạo HNX, khu vực kinh tế tư nhân trên thị trường chứng khoán hiện đang giữ vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng tiên phong trong đổi mới quản trị, nâng cao minh bạch và hiệu quả hoạt động. Nhiều doanh nghiệp trở thành những hình mẫu tiêu biểu về hiệu quả hoạt động trên sàn chứng khoán.

Mức độ tuân thủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin tiếp tục cải thiện

Theo số liệu từ HNX cho thấy, mức độ tuân thủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của các doanh nghiệp đã được cải thiện so với các năm trước, tuy nhiên tỷ lệ vi phạm còn tương đối cao, trong đó chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp có tình hình tài chính khó khăn, thua lỗ kéo dài.

Tỷ lệ vi phạm công bố thông tin định kỳ có xu hướng giảm và dao động trong khoảng 4,3 đến 5% tổng số tin định kỳ trên thị trường niêm yết và 14% đến 15% trên UPCoM.

Tỷ lệ vi phạm công bố thông tin bất thường cũng có xu hướng giảm và chiếm khoảng 1,2% tổng số tin bất thường trên thị trường niêm yết và 1,5% trên UPCoM.

Vinh danh 10 doanh nghiệp niêm yết trên HNX thực hiện tốt quản trị công ty 2024 - 2025.

Theo Báo cáo đánh gia chất lượng công bố thông tin và minh bạch các công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM 2024 - 2025, tỷ lệ thực hiện các tiêu chí thông lệ tốt tăng từ 32,52% (2023 - 2024) lên 36,94% (2024 - 2025); đồng thời, cải thiện mạnh mẽ về tài liệu Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Anh so với năm trước

Nhân rộng các điển hình tốt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chúc mừng các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch được vinh danh thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch trong kỳ đánh giá 2024 - 2025 hôm nay.

Phó Chủ tịch cho rằng, những doanh nghiệp được vinh danh hôm nay là những hạt nhân tích cực và cần nhân rộng để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển minh bạch và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

“Khi doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt không chỉ đơn thuần là tuân thủ quy định pháp luật, mà đó còn là minh chứng cho hoạt động hiệu quả. Đó là cơ hội rất quan trọng để doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao hình ảnh, thương hiệu thông qua việc huy động vốn với chi phí hợp lý và tăng niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư của mình” - ông Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển rất tích cực, với nhiều dấu ấn quan trọng. Việt Nam là một trong những thị trường có mức tăng trưởng, với thanh khoản cao top đầu khu vực. Cùng với việc khung khổ pháp lý liên tục được hoàn thiện, đồng bộ, thị trường đã có bước nâng cấp quan trọng về hạ tầng giao dịch, điển hình là Hệ thống công nghệ thông mới đã vận hành ổn định, an toàn, thông suốt. Một dấu mốc quan trọng khác là thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và sẽ chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026 theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng khẳng định, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, trong đó có các quy định về quản trị công ty và công bố thông tin trên thị trường. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ triển khai hiệu quả các đề án quan trọng như Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán và Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, nhằm phát triển các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường. Song song với đó, sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đầu tư công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Vinh danh 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề nghị các Sở giao dịch chứng khoán tiếp tục đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các doanh nghiệp trong công tác quản trị công ty và công bố thông tin.

Mặt khác, về phía doanh nghiệp, Phó Chủ tịch cũng đề nghị các doanh nghiệp cần tích cực hợp nữa trong việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao tính tuân thủ, cũng như áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty và công bố thông tin minh bạch. “Khi doanh nghiệp tuân thủ tốt công bố thông tin và quản trị thông tin thì không những hỗ trợ tốt cho công tác huy động vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần tăng niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định, minh bạch và bền vững hơn” - ông Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh./.