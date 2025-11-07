Masan Consumer nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu trên HOSE

(TBTCO) - HOSE vừa tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Masan Consumer với hơn 1,06 tỷ cổ phiếu phổ thông, vốn điều lệ 10.676 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer Corporation – MCH).

Theo hồ sơ, Masan Consumer có trụ sở chính tại số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh; vốn điều lệ đạt 10.676 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,06 tỷ cổ phiếu phổ thông đăng ký niêm yết. Đơn vị tư vấn cho đợt niêm yết này là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap. Hồ sơ đăng ký được HOSE tiếp nhận ngày 5/11/2025.

Masan Consumer là một trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và hàng gia dụng, hiện thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Masan. Việc doanh nghiệp này tiến hành thủ tục niêm yết được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô, tăng tính minh bạch và tiếp cận sâu hơn với nhà đầu tư công chúng.

Trong năm 2025, Masan Consumer lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10 - 15%), lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.660 tỷ đồng, giảm lần lượt 3,1% và 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, tổ chức đăng ký niêm yết và các bên liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán./.