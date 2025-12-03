Dragon Capital chuẩn bị đưa hơn 31 triệu cổ phiếu lên sàn UPCoM

(TBTCO) - Dragon Capital sẽ đưa hơn 31,2 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM, đồng thời thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD từ ngày 4/12/2025.

Mới đây, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đưa cổ phiếu của công ty vào lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), đồng thời đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Theo kế hoạch, toàn bộ hơn 31,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 100% số lượng cổ phiếu của DCVFM, sẽ được đưa lên giao dịch. Ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ thủ tục đăng ký tại VSD và niêm yết trên UPCoM được ấn định là 4/12/2025.

Hội đồng quản trị Dragon Capital thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán.

DCVFM có tiền thân là Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), đơn vị quản lý quỹ nội địa đầu tiên tại Việt Nam, thành lập từ tháng 7/2003 với sự góp vốn của Dragon Capital Management và Sacombank.

Cơ cấu sở hữu hiện của công ty gồm: Dragon Capital Markets (Europe) Limited đang nắm tỷ lệ sở hữu chi phối với 48%; tiếp theo là Dragon Capital Management (HK) Limited với gần 40%; tổ chức DRE SPC nắm 4,81%, trong khi nhóm cổ đông cá nhân sở hữu hơn 7% vốn điều lệ còn lại.

Cũng theo công bố thông tin ngày 2/12, tính đến tháng 5/2025, DCVFM đang quản lý và tư vấn danh mục tài sản lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Công ty sở hữu đội ngũ hơn 200 chuyên gia đến từ 8 quốc gia, cung cấp nhiều giải pháp đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế, từ quỹ mở, quỹ ETF, quỹ trái phiếu đến các sản phẩm ủy thác và danh mục chuyên biệt.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, DCVFM ghi nhận hơn 1.060 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với năm 2023, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt gần 297 tỷ đồng, thấp hơn 20% do chi phí vận hành tăng và diễn biến thị trường kém thuận lợi. Nửa đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 69,86 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ, phản ánh bối cảnh thị trường biến động mạnh và mức độ cạnh tranh gia tăng trong ngành quản lý tài sản./.