(TBTCO) - Sau khi IPO thành công, thu về hơn 12.138 tỷ đồng và mở rộng đáng kể cơ cấu cổ đông, Công ty Chứng khoán VPS chuẩn bị niêm yết hơn 1,48 tỷ cổ phiếu trên HoSE, đồng thời ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, với lợi nhuận 9 tháng năm 2025 tăng 52%.

Công ty Chứng khoán VPS vừa công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu. Theo quyết định mới ban hành, hơn 1,48 tỷ cổ phiếu của VPS sẽ chính thức được niêm yết, tương ứng với quy mô vốn điều lệ vượt 14.800 tỷ đồng.

Trước đó, VPS đã hoàn tất đợt IPO với kết quả rất tích cực, chào bán thành công 202,3 triệu cổ phiếu cho gần 20.000 nhà đầu tư. Với mức giá 60.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về đạt 12.138,6 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPS dự kiến lên sàn HoSE trong tháng 12/2025 với mã giao dịch VCK. Ảnh minh hoạ.

Cơ cấu sử dụng vốn được doanh nghiệp xác định rõ ràng: 10.888 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hoạt động cho vay margin, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh ở mảng dịch vụ cốt lõi; 900 tỷ đồng dành cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hệ thống giao dịch; và 270 tỷ đồng phục vụ phát triển nguồn nhân lực. Theo kế hoạch, nguồn vốn này sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2025 - 2027, đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Sau IPO, cơ cấu cổ đông của VPS cũng đa dạng hơn với tổng cộng 22.448 cổ đông, trong đó phần lớn là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Công ty cũng ghi nhận sự tham gia của 11 tổ chức trong nước và 23 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, phản ánh sức hút đáng kể đối với dòng vốn rộng rãi. Theo công bố, cổ phiếu VPS dự kiến lên sàn HoSE ngay trong tháng 12/2025 với mã giao dịch VCK.

Về kết quả kinh doanh, VPS duy trì đà tăng trưởng vững khi quý III/2024 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng năm 2025, doanh thu hoạt động đạt 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20%, kéo lợi nhuận trước thuế lên 3.192 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 52%. Với tiến độ này, VPS đã hoàn thành gần 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025.