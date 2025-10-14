Chứng khoán ngày 14/10: Rung lắc xuất hiện, VN-Index “tạm nghỉ” sau nhịp tăng mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/10) phiên sáng khởi đầu thuận lợi với lực cầu áp đảo xuyên suốt và sắc xanh được giữ vững. Thế nhưng càng giao dịch về sau, VN-Index càng suy yếu dần khi áp lực bán trên diện rộng xuất hiện và phần lớn cổ phiếu phải chìm trong sắc đỏ khiến chỉ số kết phiên giảm điểm.

VN-Index giảm hơn 4 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp đà tăng điểm của phiên trước, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá khá tốt từ đầu phiên hôm nay, lên vùng 1.780 điểm và bắt đầu phân hóa mạnh, áp lực bán gia tăng. VN-Index cố gắng tiến tới ngưỡng 1.800 trong ngày hôm nay nhưng không thành công. Tâm lý thận trọng xuất hiện khiến VN-Index ngắt chuỗi 4 phiên tăng mạnh liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -4,06 điểm, về mức 1.761,06 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 14/10.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+5,97), VHM (+2,70), VPB (+1,49), VJC (+1,44), GEE (+0,91).... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: CTG (-1,45), BID (-1,34), HPG (-1,12), VPL (-1,08), MSN (-0,85)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 76 mã tăng giá, 40 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 256 mã giảm giá.

Bất động sản tiếp tục chiếm trọng “spotlight” trong ngành độ mở thị trường nghiêng hẳn về phía giảm với 16/21 nhóm ngành đóng cửa sắc đỏ. Bất động sản, bán lẻ và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thép, bất động sản khu công nghiệp và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 tiếp tục tăng điểm +1,41điểm lên mức 2.013,69 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 22 mã giảm, 2 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 6 mã tăng giá.

Lượng giao dịch trên thị trường gia tăng đáng kể trở lại khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới +57,5% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.564 triệu cổ phiếu (+16,93%), tương đương giá trị đạt 52.506 tỷ đồng (+17,85%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,02 điểm, về mức 275,33 điểm, trong khi UPCoM-Index lại tăng +0,45 điểm, lên mức 113,15 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài chưa có dấu hiệu ngừng bán ròng khi giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,409 tỷ đồng. VHM +351 tỷ đồng, VIC +218 tỷ đồng và VCB +128 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -336 tỷ đồng, SSI -272 tỷ đồng, VRE -220 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 66 tỷ đồng.

Xu hướng tăng có khả năng chững lại?

VN-Index sáng nay có lúc tăng gần 30 điểm, tiệm cận vùng giá 1.800 điểm. Tuy nhiên, lực bán xuất hiện từ giữa phiên khiến biên độ tăng dần thu hẹp. Sang phiên chiều thị trường trôi dần dưới sự áp đảo của lượng cung, đặc biệt ở một số mã cổ phiếu có độ nhạy cao như TCH, DXG (bất động sản), HAG (nông nghiệp) và ANV (thủy sản) và bình quân các mã cổ phiếu chịu mức độ điều chỉnh ở mức quanh ngưỡng 2%. Ở chiều ngược lại, một số “ngôi sao” cho thấy sức nỗ lực đáng nể khi vẫn giữ nguyên sắc tím xuyên suốt phiên giao dịch như GEX (điện) và VJC (hàng không).

Yếu tố nâng đỡ từ các “cổ trụ” giúp thị trường chỉ giảm điểm nhẹ nhàng. VIC đóng cửa tăng 3,16%, VHM tăng 2,25%, VPB tăng 2,52%, đem về 8,3 điểm cho VN-Index giúp chỉ số này kết thúc với mức giảm nhẹ -4,06 điểm tương đương -0,23%. Tác động của bộ ba này lên VN30-Index thậm chí còn nhiều hơn với gần 14 điểm, trong khi tổng mức tăng của chỉ số này là +1,41 điểm (+0,07%).

Tâm lý thận trọng xuất hiện, VN-Index ngắt chuỗi 4 phiên tăng mạnh liên tiếp. Ảnh: T.L

Độ rộng nhóm VN30 tương đối xấu với 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 14 mã giảm quá 1%. Phía tăng tuy ít về số lượng nhưng lại đỡ điểm rất nhiều. 6 mã xanh đem về gần 20 điểm cho VN30-Index, cân bằng lại toàn bộ số giảm. Dù vậy một số mã vẫn giảm mạnh như MSN giảm 2,94%, GVR giảm 2,28%, HPG giảm 2,24%, CTG giảm 2,16%, BID giảm 2,1%.

Trong phiên hôm nay, áp lực chốt lời được đẩy lên cao khi VN-Index vượt 1.780 và gia tăng mạnh khi tiến sát mốc 1.800 điểm khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm khi kết phiên. Điều đáng chú ý là thanh khoản dâng cao, khối lượng khớp lệnh tăng mạnh so với mức bình quân 20 phiên (+57,7%). Đảo chiều giảm điểm khi tiệm cận mốc tâm lý 1.800 điểm cộng với thanh khoản tăng cao cho thấy áp lực chốt lời có xu hướng dâng cao, khiến xu hướng tăng trước đó khả năng lớn sẽ chững lại.

Tuy vậy, sự đảo chiều xu hướng chưa được xác nhận, các chuyên gia kỳ vọng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.720 điểm sau đó mới quay trở lại xu hướng tăng./.