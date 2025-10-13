Chứng khoán ngày 13/10: Cổ phiếu bất động sản dẫn dắt thị trường, VN-Index tiếp tục chinh phục đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/10) chịu áp lực giảm điểm đầu phiên dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới có diễn biến tiêu cực, giảm điểm mạnh trong cuối tuần. VN-Index đầu phiên giảm về vùng 1.735 điểm, nhưng sau đó phục hồi và tiếp tục tăng tốt dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn, bất động sản và kết phiên với đỉnh cao mới.

VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Sau những phút mở cửa khá giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam càng về cuối phiên càng giao dịch tích cực, VN-Index bật tăng gần 18 điểm, qua đó lập đỉnh mới. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,58 điểm, lên mức 1.765,12 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+6,98), VHM (+0,98), CTG (+1,45), TCB (+4,96), VNM (+2,56)… Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,71), BID (-0,73), VPB (-1,25),HPG (-2,03), FPT (-2,19)...

Độ rộng của thị trường hôm nay phân hóa mạnh với 187 mã giảm giá, tập trung nhiều ở các mã vốn hóa trung bình, nhỏ ở các ngành dầu khí, phân bón, cảng, công nghệ, điện, bảo hiểm... Trong khi khá đột biến ở nhóm khoáng sản kim loại, bán lẽ tiêu dùng, bất động sản... với 119 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 13/10.

Điểm nhấn mang tên “bất động sản”, dẫn dắt thị trường trong bối cảnh độ mở nghiêng về phía giảm với chỉ 8/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản, thực phẩm tiêu dùng và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, thép và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +31,71 điểm lên mức 2.012,28 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế khi có 17 mã tăng, 3 mã giữ giá tham chiếu và có 10 mã giảm giá.

Thị trường nhộn nhịp "người mua, kẻ bán" khi thanh khoản khớp lệnh gia tăng +32,1% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.337 triệu cổ phiếu (+24,29%), tương đương giá trị đạt 44.554 tỷ đồng (+30,83%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,73 điểm lên mức 275,35 điểm, trong khi UPCoM-Index lại tăng +1,09 điểm, lên mức 112,7 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.235 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 272 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu SHB và VNM được mua ròng với giá trị trên trăm tỷ đồng mỗi mã. HDB, MWG cũng được khối ngoại mua ròng khoảng 86-99 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu HPG khoảng 366 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như VRE, VHM và MBB cũng bị khối ngoại bán ròng từ 306 tỷ tới 357 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 75 tỷ đồng.

Thị trường phân hóa rõ nét

Phiên giao dịch đầu tuần mở cửa trong sắc đỏ do ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh của thị trường tài chính thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Tuy nhiên lực cầu đã nhanh chóng gia tăng mạnh khi mọi thông tin đã được hấp thụ trong 2 ngày cuối tuần và không còn điều bất ngờ đáng chú ý nào. Kết phiên, VN-Index đảo chiều tăng điểm khá với thanh khoản cải thiện rõ nét.

VN-Index càng giao dịch càng cho thấy sức bật mạnh mẽ khi những “cánh chim đầu đàn” tiếp tục đưa chỉ số liên tục phá vỡ các mốc giá mới. Dẫn đầu là nhóm cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VIC và VRE với mức lần lượt 6,98% và 6,57%, trở thành những nhân tố đóng góp nhiều nhất tới chỉ số chung. Bên cạnh sức nóng từ “nhà băng” TCB, nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt bật tăng mạnh mẽ trong khoảng 30 phút cuối phiên, xuất hiện rải rác các mã đóng cửa sắc tím như HDC, CII trở thành điểm nhấn giao dịch trong phiên ngày hôm nay.

Chứng khoán ngày 13/10: Cổ phiếu bất động sản dẫn dắt thị trường, VN-Index tiếp tục chinh phục đỉnh mới. Ảnh: T.L

Ở chiều ngược lại, một số bluechip như VCB, HPG và FPT phải chịu áp lực điều chỉnh ở mức khá, quanh ngưỡng 2%, tuy nhiên cũng chẳng thể ngăn cản “chuyến tàu” VN-Index băng băng về phía trước. VN-Index tăng điểm được hình thành với giá đóng cửa gần cao nhất phiên, tuy nhiên dòng tiền mang nhiều yếu tố phân hóa khi số cổ phiếu giảm điểm nhiều hơn số cổ phiếu tăng.

Phiên tăng hôm nay cho thấy tâm lý của nhà đầu tư nội rất mạnh mẽ, đặt niềm tin vào sự tăng trưởng kinh tế nước nhà trước những thông tin bất ổn từ thế giới. Xét về kỹ thuật phiên tăng hôm nay củng cố cho xu hướng tăng điểm đã thiết lập trong tuần trước đó và khả năng cao sẽ được tiếp diễn trong phiên tới. Ngưỡng kháng cự 1.780 điểm khả năng cao sẽ được VN-Index chinh phục./.