Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược Đông Nam Á của Queensland

(TBTCO) - Bang Queensland (Australia) vừa khai trương văn phòng thương mại và đầu tư thứ hai ở Việt Nam, đặt tại Hà Nội, khẳng định Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á.

Trong tuần này, bà Ros Bates - Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo của bang Queensland, đã dẫn đầu đoàn công tác tới Hà Nội. Bà đã có cuộc hội đàm cấp cao với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác song phương sâu rộng trong phát triển bền vững, thương mại và đổi mới nông nghiệp. Cuộc gặp gỡ này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy nền kinh tế vững mạnh và tăng trưởng giữa hai quốc gia.

Bà Ros Bates - Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo của bang Queensland (áo dài xanh) khai trương Văn phòng thương mại và đầu tư của bang tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi khai trương văn phòng tại Hà Nội tối ngày 3/10, bà Ros Bates nhấn mạnh: “Việc mở thêm văn phòng tại Việt Nam sẽ giúp Queensland tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục…. Tôi tin rằng các thế mạnh của Queensland chính là điều Việt Nam cần để hiện thực hóa tham vọng, và mối quan hệ đối tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế ”.

Với hai văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Queensland trở thành bang đầu tiên của Australia thiết lập trung tâm của khu vực tại Việt Nam – một thị trường mang lại hơn 4 tỷ AUD (đô la Australia) kim ngạch xuất khẩu cho bang trong năm tài chính 2024-2025. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và lớn thứ sáu trên toàn cầu.

Với tầm quan trọng đó, thương mại là trọng tâm trong chương trình làm việc của Bộ trưởng Ros Bates tại Hà Nội. Bà cho biết: “Chúng tôi thấy nhiều cơ hội để Queensland có thể mở rộng nguồn cung ổn định cho các nhà sản xuất Việt Nam, từ than luyện kim chất lượng cao cho ngành thép đến các khoáng sản quan trọng phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh”.

Cả miền Bắc và miền Nam đều là hành lang kinh tế trọng điểm với nhu cầu lớn về than và các khoáng sản quan trọng cho sản xuất. Những năm gần đây, Việt Nam là khách hàng lớn nhất của bang Queensland tại Đông Nam Á về than luyện kim với kim ngạch nhập khẩu khoảng 3 tỷ AUD mỗi năm.

Song song với nhóm hàng nguyên liệu, Queensland đang thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm và đồ uống cao cấp. Nhu cầu đối với thịt bò Queensland tại Việt Nam tăng mạnh; riêng năm 2024 tăng khoảng 29%. Nhờ lợi thế là trung tâm nông nghiệp lớn, Queensland cung cấp khoảng 53% lượng thịt bò cao cấp xuất khẩu của toàn Australia.

Dòng vốn đầu tư cũng đang dịch chuyển theo cả hai chiều. TTC AgriS, một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam đã mua lại quỹ đất trồng mía tại Tully, Bắc Queensland, để thử nghiệm các công nghệ nông nghiệp của Queensland, với mục tiêu nhân rộng ra tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, Tập đoàn Sovico, công ty mẹ của VietJet Air, đã tăng tần suất đường bay TP. Hồ Chí Minh – Brisbane lên 5 chuyến mỗi tuần.

Hợp tác giáo dục là một trong những trụ cột mà Queensland mong muốn phát triển lâu dài. Queensland đang nổi lên là điểm đến được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam, với số lượng ghi danh tăng trên 30% mỗi năm trong những năm gần đây. Ngoài ra, y tế và chăm sóc sức khỏe là hướng hợp tác tiếp theo mà Queensland mong muốn mở rộng tại Việt Nam…

Với Queensland, việc mở thêm văn phòng tại Việt Nam thể hiện chiến lược đa dạng hóa và đa phương hóa, hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng vị thế đối tác vững chắc, đáng tin cậy tại khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Mục tiêu của Queensland không chỉ là tăng kim ngạch thương mại; bang muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, qua đó tăng cường vai trò của mình tại Đông Nam Á, khu vực có quy mô kinh tế hơn 4.000 tỷ USD.