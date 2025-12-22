Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương cho ông Lê Mạnh Hùng

Theo thông cáo báo chí do Bộ Công thương vừa phát ra, trưa ngày 22/12/2025, tại trụ sở Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương; công bố Quyết định số 80-QĐ/ĐU ngày 20/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công thương nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.
Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương cho ông Lê Mạnh Hùng và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng.
|Thủ tướng Chính phủ trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương cho ông Lê Mạnh Hùng.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng - người đứng đầu Bộ Công thương - một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.
Thủ tướng nêu rõ, ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả công tác quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Trên cương vị công tác, ông Lê Mạnh Hùng luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, quyết đoán, quyết liệt trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ tập thể lãnh đạo nơi đồng chí từng công tác.
Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, ông Lê Mạnh Hùng đã từng có thời gian công tác tại Văn phòng Chính phủ; sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành dầu khí. Thời gian đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, tập đoàn đã ổn định, khắc phục các vấn đề tồn đọng trước đây và phát triển rất tốt, trở thành tập đoàn đa quốc gia, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.
Do vậy, việc ông Lê Mạnh Hùng được giao đảm nhiệm trọng trách Quyền Bộ trưởng - người đứng đầu ngành Công thương thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước với bản thân đồng chí cũng như đối với sự phát triển của Bộ và ngành Công thương trong tương lai.
|Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (bên trái) được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ông Lê Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình để góp phần đưa ngành Công thương phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng 2 con số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước trong giai đoạn mới; chúc ngành Công thương sẽ tạo được nhiều đột phá, ghi được nhiều dấu ấn, phát triển lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết, đây vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Với nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương hứa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công thương, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị này và tại hội nghị tổng kết ngành Công thương.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cũng khẳng định, trước hết, sẽ cùng tập thể Bộ Công thương nghiêm túc triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết trụ cột chiến lược để xây dựng ngành Công thương vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng phát triển của đất nước.
Thứ hai, Bộ Công thương cũng sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch và cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Thứ ba, tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với chuyển dịch năng lượng, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn của đất nước.
Thứ tư, phát triển công nghiệp và thương mại trong nước theo hướng hiện đại, hội nhập lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Thứ năm, chú trọng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả triển khai mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho phát triển ngành Công thương./.
|
Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, ngành Công thương đã trưởng thành, lớn mạnh hơn, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Làm nên thành tích chung đó có dấu ấn nổi bật và sự đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Hồng Diên; trên cương vị là Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công thương chèo lái, dẫn dắt ngành Công thương vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, triển khai hiệu quả đường lối phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước trong tình hình mới.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Hồng Diên, mong muốn và tin tưởng ông trên cương vị công tác mới - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trưởng, đồng hành, sát cánh cùng ngành Công thương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.