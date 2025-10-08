Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index khởi sắc ghi nhận đỉnh mới trong ngày chính thức được nâng hạng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/10) mở cửa hưởng ứng thông tin tích cực từ việc nâng hạng, VN-Index bật tăng ngay từ lúc mở cửa vượt lên 1.700 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện khiến chỉ số lùi về giằng co trước khi đóng cửa tại mốc 1.697,83 điểm, tăng gần 13 điểm so với hôm qua, đánh dấu mức chốt phiên cao nhất trong lịch sử 25 năm của chứng khoán Việt Nam.

VN-Index tăng gần 13 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong trạng thái hứng khởi sau khi FTSE công bố thông tin nâng hạng. Tuy nhiên, về cuối phiên sáng, nhiều nhóm ngành bất ngờ suy yếu, kéo VN-Index giảm xuống dưới mốc tham chiếu trước khi hồi phục trở lại trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +12,53 điểm, lên mức 1.697,83 điểm. Dù chưa vượt qua vùng đỉnh 1.700 điểm nhưng hôm nay là mức đóng cửa cao chưa từng có trong lịch sử.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 8/10.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VHM (+4,32), VCB (+1,74), CTG (+1,64), VNM (+0,99), MWG (+0,98)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-1,68), TCB (-0,65), LPB (-0,41), FPT (-0,39), VGC (- 0,12).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 181 mã tăng giá, 70 mã giữ giá tham chiếu, có tới 121 mã giảm giá.

Trong phiên giao dịch hôm nay độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành bảo hiểm, hàng và dịch vụ công nghiệp.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +13,3 điểm lên mức 1.922,95 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế khi có 19 mã tăng, 4 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 7 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 31.331 tỷ đồng, tăng 36,28% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 33.237 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,47 điểm, lên mức 273,34 điểm, trong khi UPCoM-Index lại tăng +0,19 điểm, lên mức 110,43 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ trở lại mua ròng khoảng 156 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 234 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu GEX và MWG được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị hơn 260 tỷ đồng mỗi mã. Theo sau loạt cổ phiếu Bluechips được mua ròng hơn trăm tỷ đồng bao gồm: HPG (+179 tỷ đồng); VCB (+130 tỷ đồng); STB (+107 tỷ đồng).

Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại SHB và VRE với giá trị 150-151 tỷ đồng mỗi cổ phiếu; MSN cũng nằm trong top bán ròng mạnh phiên hôm nay với giá trị khoảng 132 tỷ đồng. Ngoài ra, VCI và MBB cũng bị bán ròng 109-110 tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 61 tỷ đồng.

Thị trường đang có bước chuyển mình

Với thông tin nâng hạng được công bố. Thị trường tăng điểm đầu phiên với tâm lý hứng khởi, VN-Index tăng lên vùng 1.700 điểm, VN30 tăng lên vùng 1.935 điểm. Thanh khoản phiên sáng khá thấp và VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh rung lắc ở kháng cự mạnh, điều chỉnh về 1.680 điểm. Thị trường tích cực hơn trong phiên chiều với thanh khoản tăng tốt.

Nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 có phiên giao dịch tích cực. Tăng mạnh nhất phiên chiều là VHM khi cổ phiếu này có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Buổi sáng VHM giảm 1,36% và là một trong những trụ ép chỉ số nhiều nhất. Sang phiên chiều VHM cải thiện dần và đến 14 giờ thì bùng nổ. Chỉ trong khoảng 20 phút cổ phiếu này đã có nhịp dao động +4,49%. Đóng cửa VHM còn tăng thêm nữa, vượt tham chiếu 4,27%, tương đương riêng chiều nay tăng tới 5,7%. VHM cũng là cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 đóng cửa tại mức cao nhất ngày.

Thị trường có diễn biến tích cực trước thông tin Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp. Ảnh: T.L

Khá nhiều cổ phiếu lớn khác chiều nay cũng khỏe hơn, bao gồm cả VIC dù đóng cửa đã bị ép xuống. VCB tuy không giữ được giá đỉnh nhưng cũng là tăng thêm 1,25% so với phiên sáng và vượt tham chiếu 1,41%.

Ngoài ra, CTG và STB lần lượt tăng 2,5% và 2,4%, dẫn dắt đà đi lên của nhóm ngân hàng. Ở nhóm chứng khoán, SSI tăng 1%, lên 41.200 đồng với thanh khoản đột biến hơn 2.220 tỷ đồng. Nhóm thép chứng kiến sự hồi phục của HPG khi chốt phiên tại 29.200 đồng, cao hơn tham chiếu 0,7%.

FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE. Theo đó, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, cần thời gian ghi nhận ý kiến phản hồi của Ủy ban cố vấn phân loại thị trường về hạn chế của nhà đầu tư nước ngoài khi giao dịch tại Việt Nam trước đợt đánh giá vào tháng 3/2026. Sau đó lộ trình nâng hạng chi tiết sẽ được công bố trong đợt đánh giá tháng 3/2026.

Các chyên gia nhận định thị trường có diễn biến tích cực trước thông tin này. Về dài hạn, thị trường đang có bước chuyển mình với kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nhà đầu tư, gia tăng tỉ lệ nhà đầu tư tổ chức, cũng là động lực để doanh nghiệp niêm yết cải thiện chất lượng. Góp phần để thị trường tăng trưởng ổn định và là ngôi sao mới nổi trên thị trường tài chính toàn cầu./.