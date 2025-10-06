Chứng khoán ngày 6/10: VN-Index bật tăng mạnh, loạt cổ phiếu chứng khoán tăng trần trước kỳ vọng nâng hạng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/10) có diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên. VN-Index bật tăng ấn tượng nhờ số liệu vĩ mô 9 tháng năm 2025 tích cực bên cạnh kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán.

VN-Index tăng gần 50 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc. Sự phấn khích bùng nổ trước sắc xanh ngập tràn. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên với thanh khoản cải thiện tốt. Thị trường tiếp tục giao dịch tích cực trong phiên chiều với điểm nhấn nhóm cổ phiếu tài chính trước kỳ vọng nâng hạng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +49,69 điểm, đóng cửa tại 1.695,5 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 6/10.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: VHM (+2,7), SSI (+6,91), HPG (+5,61), SHB (+4,19), VPB( +6,95).... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VPI (-0,53), LPB (-1,33), STG (-2,4), PGV (-0,2), BCG (-2,61).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế, khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, hôm nay có 259 mã tăng, 43 mã tham chiếu, và có 68 mã giảm.

Sắc xanh áp đảo và độ mở nghiêng gần như toàn bộ về phía tăng với 21/21 nhóm ngành tăng điểm. Ngân hàng, dịch vụ tài chính và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, không có nhóm ngành nào chịu áp lực điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +59,46 điểm (+3,2%) lên mức 1.918,97 điểm. Độ rộng rổ VN30 tích cực, trong rổ có 29 mã tăng giá và chỉ có 1 mã giữ giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +8,94 điểm lên mức 274,69 điểm; còn UPCoM-Index tăng +0,14 điểm lên mức 109,16 điểm.

Phiên tăng điểm có đi kèm sự hỗ trợ của thanh khoản khi khối lượng giao dịch gia tăng 23,5% so với phiên trước đó và lần đầu tiên cao hơn (+7,4%) mức bình quân 20 phiên kể từ đầu tháng 9. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.089 triệu cổ phiếu (+26,37%), tương đương giá trị đạt 32.317 tỷ đồng (+31,36%).

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.902 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.857 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu HPG và VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 146-147 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu ACB, GEX và BSR được mua ròng với giá trị dao động từ 30 tỷ tới 46 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu MWG khoảng 311 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như MBB, FPT và STB cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng từ 210 tỷ tới gần 280 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, VRE cũng bị bán ròng khoảng 196 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 38 tỷ đồng.

Dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán tăng đầu tuần nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, dự kiến được FTSE Russell công bố 8/10 (giờ Việt Nam). Chỉ số bật mạnh sau giờ mở cửa và liên tục nới rộng biên độ. Nhóm cổ phiếu chứng khoán dĩ nhiên vẫn là tâm điểm, thậm chí còn cực nóng sau nhịp khởi động ấn tượng buổi sáng. VCI, VIX, HCM tăng hết biên độ với thanh khoản cực cao, cùng với VND và SSI đã mạnh từ sáng. Toàn nhóm chứng khoán ghi nhận 14 mã kịch trần, số còn lại đều tăng 3-6%. Dĩ nhiên thanh khoản các cổ phiếu nhóm này rất khác nhau, nhưng những mã có “truyền thống” như SSI, VIX, VND đều nằm trong Top 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường.

Thị trường chứng khoán tăng đầu tuần nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường. Ảnh: T.L

Về vốn hóa, cổ phiếu chứng khoán không thuộc loại lớn. Trong 10 mã kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index hôm nay chỉ lọt vào hai mã là SSI và VIX. Tuy vậy cổ phiếu chứng khoán thường là nguồn cảm hứng trong giao dịch, đặc biệt là khi kịch trần, có khả năng kích thích lan tỏa.

Ở nhóm ngân hàng, VPB là đại diện duy nhất chốt phiên với mức tăng tối đa, lên 31.550 đồng. TPB, STB, ACB, EIB, HDB, SHB và VIB lần lượt xếp sau với biên độ tăng trên 4%. Các mã vốn hóa đầu ngành như BID, VCB và CTG có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 2,4-3,7%.

Nhóm bất động sản cũng giao dịch hứng khởi. HDG, DIG, PDR đóng cửa tại giá trần. Các mã vốn hóa vừa như NLG, NVL, KDH tích lũy 4-6%. Các cổ phiếu "họ" Vingroup đều kết thúc phiên tích cực. VRE chạm trần 35.000 đồng, còn VIC và VHM lần lượt tăng 1,8% và 2,7% để nằm trong nhóm 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Thị trường bắt đầu tuần giao dịch quan trọng khi chờ các thông tin về nâng hạng và cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô quí III. Trong đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2025 ước tính tăng 8,23%, GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ. Triển vọng lạc quan GDP năm 2025 có thể tăng trưởng 8% tương ứng GDP 2025 khoảng 500 tỷ USD.

Vốn hóa toàn thị trường hiện tại khoảng 365 tỷ USD sẽ tương đương khoảng 73%/GDP 2025, khá hợp lý nếu xét triển vọng tăng trưởng năm 2026. Thị trường tăng điểm mạnh trong phiên hôm nay trước thông tin vĩ mô tích cực và kỳ vọng được nâng hạng. Đây là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh hiện nay, tập trung tích cực vào các cổ phiếu vốn hóa lớn khi VN30 đang vượt lên vùng giá cao nhất đầu tháng 9/2025.

Ngày giao dịch bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều khả năng trở thành bàn đạp để chỉ số “vươn mình” tới những mốc điểm kỷ lục mới. Không dừng lại ở đó, nhịp bứt phá mang theo yếu tố lan tỏa với toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh càng củng cố cho nhịp tăng giá mới của thị trường chung. Thanh khoản khớp lệnh cũng phát đi tín hiệu hỗ trợ vào đà tăng của VN-Index khi lần đầu cao hơn mức bình quân 20 phiên kể từ thời điểm đầu tháng 9.