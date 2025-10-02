Chứng khoán ngày 2/10: Lực bán áp đảo cuối phiên khiến VN-Index giảm điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/10) mở cửa khá tích cực, VN-Index nhanh chóng kiểm định lại vùng 1.680 điểm, mức cao nhất trong nửa tháng qua. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại vùng kháng cự, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đã khiến chỉ số dần hạ nhiệt.

VN-Index giảm hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay sắc xanh được duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi áp lực bán mạnh xuất hiện vào cuối phiên, khiến VN-Index quay đầu giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -12,34 điểm, về mức 1.652,71 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: MBB (+1,52), SHB (+0,29), TCB (+0,78), VIC (+0,59), LBB (+1,18)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-0,71), VPB (-2,43), VHM (-2,57), FPT (-3,9), SSI (-1,94).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay chỉ có 84 mã tăng giá, 42 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 243 mã giảm giá.

Sự áp đảo hoàn toàn của “phe gấu” khi độ mở nghiêng hẳn về sắc đỏ với 20/21 nhóm ngành giảm điểm. Ngân hàng là nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, phân bón, chứng khoán và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 2/10.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -10,83 điểm, về mức 1.859,8 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi có 20 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 9 mã tăng giá.

Áp lực bán dàn trải, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức thấp -27,6% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 765 triệu cổ phiếu (+5,86%), tương đương giá trị đạt 21,948 tỷ đồng (+1.95%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến không tích cực. Trong đó, HNX-Index giảm -3,67 điểm, về mức 269,55 điểm, trong khi UPCoM-Index giữ nguyên ở mức 109,79 điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 2.399 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.354 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu LPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 26 tỷ đồng. Theo sau, CTD là mã tiếp theo được gom mạnh 18 tỷ đồng. Ngoài ra, CII và TCB cũng được mua lần lượt 15 và 14 tỷ đồng. Ngược lại, VHM là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 338 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu FPT và VPB cũng bị bán 234 tỷ đồng và 221 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 44 tỷ đồng.

Nỗ lực của ‘nhà băng’ không đủ kéo thị trường

Chứng khoán mở cửa khá tích cực khi chỉ mất hơn 30 phút đã kiểm tra trở lại vùng 1.680 điểm, mức điểm cao nhất nửa tháng qua. Tuy nhiên, thị trường không chinh phục thành công mốc này và dần hạ độ cao. Càng dần về buổi trưa, áp lực bán càng lan rộng, nhất là ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khiến chỉ số chung lùi về sát tham chiếu.

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều chứng kiến sự áp đảo của “phe gấu” khi lực bán trở nên mạnh mẽ hơn nhiều trong khoảng 30 phút cuối phiên giao dịch và lực cầu muộn màng cũng chẳng thể giúp ích gì. Sắc đỏ la liệt, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có tương quan cao với chỉ số chung với mức giảm trên 4% như nhóm đầu tư công (CII, HHV), bất động sản (VRE, HDG), phân bón (DPM).

VN-Index trải qua phiên giao dịch tương đối ảm đạm khi lượng cung áp đảo hoàn toàn vào cuối phiên khiến chỉ số chìm sâu ở ngưỡng giá đỏ. Ảnh: T.L

Nỗ lực bật tăng tới từ một số “nhà băng” như MBB, TCB cũng chẳng thể lấy lại tâm lý khởi sắc cho toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, VHM là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index khi giảm 2,6% về 98.600 đồng. VPB theo sau với mức điều chỉnh 2,4% cùng thanh khoản vượt 970 tỷ đồng, cao thứ 3 toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, VIC trở thành bệ đỡ giúp chỉ số chung không giảm quá sâu. Cổ phiếu của Vingroup tăng 0,6% lên 171.000 đồng.

VN-Index trải qua phiên giao dịch tương đối ảm đạm khi lượng cung áp đảo hoàn toàn vào cuối phiên khiến chỉ số chìm sâu ở ngưỡng giá đỏ. Mặc dù áp lực bán dàn trải trên diện rộng, điểm tích cực là thanh khoản khớp lệnh vẫn ở mức thấp hơn -27,6% bình quân 20 phiên, cho thấy phiên hôm nay chỉ đơn thuần phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư tại vùng trống thông tin và không xuất hiện dấu hiệu của một đợt bán tháo đồng loạt. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cũng chính là điểm yếu hiện tại của thị trường khi VN-Index khó có thể huy động dòng tiền mạnh mẽ để bứt thoát khỏi trạng thái đi ngang./.