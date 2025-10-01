Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index tăng điểm đầu tháng mới nhưng thanh khoản giảm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/10) khởi đầu quý IV/2025 trong sắc xanh, nhưng giao dịch khá ảm đạm. Chỉ số VN-Index chủ yếu lình xình quanh mốc 1.664 - 1.668 điểm, thanh khoản xuống mức thấp, dòng tiền phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

VN-Index tăng hơn 3 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận diễn biến giằng co trong suốt phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. VN-Index đóng cửa phiên với mức tăng nhẹ, tâm lý thận trọng bao trùm khiến thanh khoản giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +3,35 điểm, đóng cửa tại 1.665,05 điểm.

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực khi trên sàn HOSE số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, hôm nay chỉ có 175 mã tăng, 63 mã tham chiếu, và có 139 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 1/10.

Đóng góp vào đà tăng của chỉ số VN-Index là các mã: : STB (+1,33), TCB (+1,17), LPB (+1,07), VNM (+1,05), CTG (+0,88).... trong khi đó, các mã kéo giảm gồm: VIC (-4,26), VHM (-1,68), VPB (-0,36), VJC (-0,21), GMD (- 0,13)...

Phiên tăng điểm của thị trường, tuy nhiên về nhóm ngành, độ mở nghiêng nhẹ sang sắc đỏ với 12/21 nhóm ngành giảm điểm. Ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, cảng biển và hàng không là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự nhưng mức tăng tốt hơn. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +7,5 điểm (+0,4%) lên mức 1.870,63 điểm. Độ rộng rổ VN30 lại nghiêng về tích cực khi có tới 22 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 2 mã tham chiếu.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa tăng +0,06 điểm lên mức 273,22 điểm; còn UPCoM-Index tăng +0,33 điểm lên mức 109,79 điểm.

Sau một ngày lấy được sự nhộn nhịp, thị trường lại quay trở lại thực trạng “ế ẩm” khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới -36,5% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 723 triệu cổ phiếu (-36,96%), tương đương giá trị đạt 21.528 tỷ đồng (-33,33%).

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1.650 tỷ đồng. Ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là VIX +84 tỷ đồng, LPB +65 tỷ đồng và TCH +54 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM -195 tỷ đồng, FPT -164 tỷ đồng, MWG -155 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 126 tỷ đồng.

Dòng tiền chờ đợi thông tin

Diễn biến trong phiên chiều không có nhiều biến động so với nửa đầu ngày giao dịch khi sắc xanh được giữ vững và một số cổ phiếu riêng lẻ còn cho thấy khả năng hút dòng tiền mạnh mẽ so với các mã khác cùng nhóm ngành. Đơn cử nhóm cổ phiếu ngân hàng, STB dường như trở thành “kim chỉ nam” cho toàn ngành khi kết phiên với mức tăng 5,10%, cao hơn bất kỳ “nhà băng” nào. Nhóm bất động sản chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của bộ đôi cùng hệ sinh thái là TCH, HHS và đã có thời điểm xuất hiện mức giá trần, song cả hai giữ được mức tăng tích cực dù cho phải chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ.

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 VN-Index đóng cửa trong sắc xanh với thanh khoản ở mức thấp. Ảnh: T.L

Trong phiên giao dịch hôm nay, rổ VN30 ảnh hưởng lớn tới VN-Index. 8 trong số 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất tới chỉ số chung đều thuộc rổ VN30. Nổi bật có STB với mức tăng 5,1% lên 59.800 đồng một đơn vị, thanh khoản cao thứ hai toàn thị trường với gần 1.083 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như LPB, TCB, VNM, ACB, VRE, MBB và TPB cũng đóng góp lớn cho thị trường.

Ở chiều ngược lại, hai cái tên quen thuộc là VIC và VHM sau khoảng thời gian ngắn đóng vai bệ đỡ cho thị trường, nay phải chịu áp lực điều chỉnh và trở thành hai tác nhân gây giảm điểm lớn nhất tới thị trường chung.

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 khá trầm lắng. VN-Index biến động nhẹ, đóng cửa trong sắc xanh với thanh khoản ở mức thấp. Khối lượng khớp lệnh rất thấp và sụt giảm mạnh (-36,5%) so mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa tăng điểm, nhưng phiên tăng hôm nay không có nhiều tác động tới xu hướng của thị trường và vẫn nằm trong kênh sideway tích lũy.

Vấn đề đáng lưu lý hiện nay là thanh khoản vẫn chưa quay trở lại nên khả năng cao biến động của VN-Index chưa thể bùng nổ thoát khỏi trạng thái đi ngang được. Vì vậy, nhà đầu cần thận trọng, tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cân bằng giữa tiền và cổ phiếu và kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ của thanh khoản để có phương hướng hành động./.